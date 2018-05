De acordo com os jornais, os escritórios de Jean-Claude Bastos, o chefe angolano-suíço do fundo Quantum Global, sediado em Zug, estavam entre as instalações visitadas pela polícia. O empresário foi nomeado nas revelações dos "Paradise Papers" e até recentemente responsável pela gestão do fundo soberano angolano.

Suíça investiga fundos angolanos por lavagem de dinheiro SDA-ATS 18. Maio 2018 - 10:41 O gabinete do Procurador Geral da Suíça (OAG) autorizou várias buscas no país devido a uma suposta operação de lavagem de dinheiro que afetou o Fundo Soberano Angolano e o Banco Nacional de Angola. O procurador-geral abriu processo criminal contra pessoas de identidade não revelada, conforme anunciou à agência de notícias financeiras AWP na quinta-feira. A declaração confirma informações publicadas na quarta-feira em vários jornais suíços. O processo criminal está ligado a possíveis delitos contra os bens detidos pelo Banco Nacional de Angola e pelo fundo soberano angolano (Fundo Soberano de Angola), afirmou o OAG. De acordo com os jornais, os escritórios de Jean-Claude Bastos, o chefe angolano-suíço do fundo Quantum Global, sediado em Zug, estavam entre as instalações visitadas pela polícia. O empresário foi nomeado nas revelações dos "Paradise Papers" e até recentemente responsável pela gestão do fundo soberano angolano. Após o escândalo dos Paradise Papers, a ex-conselheira federal Ruth Metzler deixou o conselho da Quantum Global no final de 2017. Ela disse que sua decisão baseou-se em acusações sérias de "práticas comerciais suspeitas da empresa em Angola".