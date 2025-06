O artista que transforma paisagens em esculturas vivas

Em 1986, Roman Signer transformou uma montanha em erupção com pólvora negra, marcando seu nome na arte performática europeia. Agora, aos 86 anos, ele apresenta uma nova exposição no Museu de Arte de Zurique. Nossos repórteres encontraram o artista suíço.

Não há vulcões ativos na Suíça há milhões de anos. Os últimos fluxos de lava no país ocorreram quando movimentos de placas tectônicas formaram os Alpes.

Mas em 1986, ocorreu uma erupção em Kamor, uma montanha no leste da Suíça. Por dois minutos, a montanha Appenzell expeliu fogo como se fosse o Vesúvio ou o Eyjafjallajökull.

Roman Signer chegou a transformar a montanha Kamor de Appenzell em um vulcão em 1986. Super-8-Still: Peter Liechti

Não se tratava de uma anomalia geológica, mas sim “arte”. Roman Signer, hoje um dos artistas mais importantes da Suíça, levou pólvora ao topo da montanha e deu à Suíça um vulcão temporário.

“Gosto quando a natureza revela seu poder destrutivo, por exemplo, em um deslizamento de terra ou uma avalanche. Um rio tranquilo pode se transformar em uma torrente furiosa durante uma enchente; ele nem sempre se mantém calmo. Atenção! ‘Eu sou alguém’, diz a natureza”, disse Signer na abertura de sua última exposição.

Importância no exterior

Por muito tempo, Roman Signer foi considerado um inventor excêntrico do leste da Suíça. Até hoje, a mídia suíça o ridiculariza como um “maroto”.

Roman Signer, na abertura de sua exposição no Museu de Arte de Zurique. Stefan Rohner

Mas Signer é considerado por muitos críticos como um dos artistas suíços mais importantes no exterior. Apreciado por colecionadores de arte, bem como por uma base de fãs pouco ligadas à arte na Internet.

Ele teve sua primeira oportunidade no grande evento na Alemanha, Documenta em 1987Link externo, quando explodiu pilhas de papel no ar, criando uma “parede de papel” por um curto período.

Signer gosta de fogos de artifícioLink externo. Em um vídeo ele deixa um foguete arrancar um chapéu de sua cabeça; em outro, fogos de artifício fazem ele e sua cadeira de escritório girarem em círculos.

Performance de Roman Signer, “Office Chair”, 2006. © Roman Signer

Muitas de suas obras apresentam um arco de história curta, como uma comédia pastelão. O que também lhes traz muita atenção nas plataformas de mídia social hoje em dia. Na Suíça, ele é frequentemente visto como um artista “explosivo” que, acima de tudo, diverte.

Signer agora rejeita a redução ao título de especialista em demolições do país. Na abertura de sua exposição atual no Museu de Arte de Zurique (Kunsthaus ZürichLink externo), a mídia foi solicitada a se abster de usar títulos que fizessem alusão a explosões e demolições. Isso não faz justiça ao trabalho de Signer.

“Paisagem” tranquila e bolas de Natal destruídas

O título da nova exposição também é decididamente calmo: “Paisagem”. No museu, os arredores geralmente ficam escondidos. Mas para esta exposição, o espaço do museu em Zurique está totalmente aberto. As janelas mostram os arredores da cidade, árvores e carros, a luz do sol entra. Também não sevê paredes divisórias.

Apenas uma obra de arte precisa permanecer atrás de paredes brancas e vidro, e isso para proteger o público: na abertura, Signer fez uma árvore de Natal decorada e motorizada girar tão rápido que as bolas de decoração são arremessadas. As bolas de natal permanecem destruídas no chão.

A árvore de Natal e suas bugigangas quebradas permanecem atrás de um vidro para a segurança do público. © Roman Signer

Signer deixou claro várias vezes que a natureza não é apenas uma grande inspiração para ele, mas também uma coautora, e ela completa seu trabalho com seus poderes. Para ele, trabalhar com a natureza também pode significar se expor à gravidade.

Como durante a performance em que Signer usa calças de pescador que lentamente se enchem de água até que a gravidade o empurra para o chão e ele tropeça. Ou quando Signer recria um deslizamento de terra.

Reviravolta artística na década de 1970

Signer chegou tarde à arte. Nascido em 1938, ele decidiu estudar belas artes em meados da década de 1960 como reação a uma doença. Em 1969, ele e sua turma visitaram a inovadora exposição de Harald Szeemann em Berna, “Quando atitudes se tornam forma”.

O evento ganhou destaque, a escultura perdeu sua natureza estática e as mitologias individuais se tornaram mais importantes. Artistas como Joseph Beuys, investigavam suas próprias teorias como se fossem cientistas.

Veja abaixo a reportagem “Quando as atitudes se tornam forma”, transmitida no canal público de televisão SRF em 1969:

Muitos se lembram de Beuys quando veem Signer. “É claro que ouvi falar de Joseph Beuys e o respeitei”, diz Signer. “Claro que houve influências; não sou um espaço neutro. Mas tomo a liberdade de pertencer a diferentes correntes intelectuais; você tem que ouvir sua própria voz.”

A arte de Signer faz parte da reviravolta na arte por volta de 1970. Seu uso da paisagem como estúdio faz Signer aparecer como um representante da Land Art.

Mas, ao contrário de Robert Smithson, por exemplo, Signer nunca deixou nada para trás na natureza; não há vestígios dele. Ele faz arte performática. Como ele nunca se sentia particularmente confortável durante as apresentações, ele filmava suas ações.

Escultor de eventos

A partir da década de 1970, Signer começou a registrar pequenos “eventos”, como ele os chamava, com sua câmera Super 8. Ele explodiu cadeiras, fez balões romperem camadas de gelo e queimou pontes.

A ponte queimando © Roman Signer

Por pouco que esteja interessado em sua classificação histórico-artística, fica claro para Signer qual ofício ele pratica: “Eu sempre me vi como um escultor, não como um desses…” – Signer faz um gesto como se estivesse martelando. Escultor é “um termo importante hoje em dia. Vídeo também pode ser escultura”.

A exposição no Museu de Arte de Zurique se concentra em objetos estáticos. Mas para Signer, o foco de suas esculturas é o momento de mudança. Ele também se interessa por formas sutis de transformação: isso fica claro em uma ação na qual Signer deixou um pavio queimar do cantão (estado) de Appenzell ao cantão de St. Gallen por 35 dias. No caminho, ela acendeu 200 pequenos cones de pólvora preta. Mas o “big bang” nunca ocorreu. A escultura mostrava uma coisa acima de tudo: uma longa espera.

Suas obras muitas vezes parecem fugas grandiosas da vida cotidiana. Em uma delas, ele amarra dois guarda-chuvas com fita adesiva durante uma tempestade, de modo que um deles avança na frente do outro, impulsionado pelo vento, e o outro o segue relutantemente. Juntos, eles correm para longe de seu criador.

Libertador das coisas

Uma história que quase toda criança suíça leu em algum momento na escola conta a história de um velho entediado com a vida, tanto que grita com raiva: “Algo precisa mudar”. Ele começa a renomear as coisas ao seu redor; agora ele chama a cama de “quadro”, a mesa de “tapete” e a cadeira de “despertador”.

A história termina melancolicamente, em confusão de linguagem e solidão. O texto do escritor suíço Peter Bichsel apareceu durante a revolta de 1968 como uma história infantil para adultos cheia de raiva lacônica.

As obras de Signer têm algo antiautoritário de forma semelhante. Mas ele dá mais liberdade aos objetos. Signer não apenas os renomeia, e ele também não os utiliza como Marcel Duchamp usou seu mictório, ele os usa como fonte de inspiração para um comentário sobre a percepção.

“Na obra de Signer, os objetos se tornam personagens; a mesa se torna um marinheiro no Oceano Ártico, e outros objetos começam a voar. As coisas se libertam de seu contexto de significado; estas são, em certo sentido, minirrevoluções”, diz Mirjam Varadinis, curadora da exposição atual.

“Table, Island”, de Roman Signer, 1994. © Roman Signer

O próprio Signer descreve as coisas em diferentes “estados agregados”: “Há a mesa voadora, a mesa flutuante; não é arbitrária; muitas vezes tenho que pensar sobre isso antes de fazer algo com uma mesa.”

Uma mesa assim também é algo multifacetado: “A mesa de que preciso não é uma mesa elegante; é uma mesa de cozinha familiar, um símbolo da família. Tomamos sopa, conversamos, temos problemas, financeiros e outros.”

Às vezes ele explode a mesa, às vezes ele deixa que ela seja sequestrada por balões ou pilotada por drones. Às vezes, ele deixa a mesa ir à deriva: “Nunca mais vi aquela mesa. Só que as ondas se moveram, em algum momento ela deve ter afundado, no fundo do mar, eu a deixei à própria sorte, eu a abandonei.” E você tem até a impressão de ouvir um toque de arrependimento quando ele diz isso.

