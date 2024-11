Relatório anual da SWI swissinfo.ch de 2023

Caros leitores e leitoras,

As constelações de poder no contexto global estão mudando. Diante disso, é ainda mais desafiador para a Suíça se posicionar em termos de política externa. No âmbito das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, por exemplo, a postura de neutralidade da Suíça cai no fogo cruzado da crítica internacional.

Isso leva a uma frequência mais elevada de acesso ao nosso conteúdo de temas relacionados à Suíça. Em 2023, registramos um total de mais de 46 milhões de visitas em nossos sites e aplicativos, visto que o panorama de atualidades do mundo manteve em alta a necessidade de informações e reportagens aprofundadas da Suíça.

Através do nosso relatório anual, apresentamos algumas das nossas melhores reportagens e artigos, muito comentados dentro e fora da Suíça. E proporcionamos uma abertura aos nossos bastidores, na esperança de cativar você, nossos leitores.

Democracia helvética

Um dos elementos centrais da nossa cobertura no ano que passou foram as eleições parlamentares.

Artigos que nossos jornalistas escreveram sobre a campanha foram publicados no site e no aplicativo SWIplus. Eles analisaram os partidos, orientaram os eleitores e revelaram os resultados após a votação em 22 de outubro de 2023.

Além disso, antes do pleito, mostramos como os partidos tratam os suíços do exterior em questões como o voto eletrônico e o acesso à contas bancárias na Suíça.

Em muitos países as democracias encontram-se sob pressão. Assim as eleições na Suíça conquistaram uma atenção especial do leitor. Por isso alguns jornalistas estrangeiros que trabalham na SWI reveleram no artigo abaixo a sua visão das eleições.

O voto do suíço do exterior

No período que antecedeu as eleições, redesenhamos nosso aplicativo SWIplus, tanto em termos visuais quanto de conteúdo.

Você ainda não instalou o aplicativo? Gostaria de testá-lo? Clique nos seguintes links para baixá-lo: iOS 📲Link externo ou Android 📲Link externo

Em um dossiê especial, publicamos um conteúdo aprofundado sobre o pleito voltado especialmente aos suíços do exterior. Nele explicamos, dentre outros, porque o voto eletrônico só existe em alguns cantões (estados) do país.

E você sabia que nenhum suíço do exterior que foi candidato às eleições federais conseguiu ser eleito? Sim, nenhum dos 43 candidatos. Por isso explicamos em uma série de artigos o comportamento eleitoral da chamada 5a Suíça, a comunidade de suíços que reside no exterior.

O programa “Let’s talk”

Nessa série de debates televisivos transmitidos via internet tratamos de temas relevantes com nomes de peso da política e sociedade suíça. Em 2023, o enfoque esteve nos assuntos que marcaram as eleições. Nesse contexto, os suíços do exterior também participaram das conversas, dando a sua opinião.

Você quer tratar de algum tema? Críticas ou sugestões? Escreva para o editor Balz Rigendinger.

Clique AQUI para ver a lista dos debates já realizados.

Confiança é importante para a Suíça

Um fundamento importante para qualquer democracia é o alto nível de confiança nas instituições, como apontamos em uma série de reportagens.

Na Suíça, a população confia na classe política, nas autoridades e na sua moeda, o franco suíço. Explicamos também nesses artigos em quais pontos essa confiança pode esmorecer.

Mostrar mais Por que as pessoas na Suíça confiam no Estado Um país estável, moeda estável e segurança: muitas coisas funcionam bem na Suíça. Um fatores que explicam a situação do país é a alta confiança que a população tem nas suas instituições. ler mais Por que as pessoas na Suíça confiam no Estado

Ponto alto em 2023: o Fórum Econômico Mundial (WEF)

Depois da pandemia de Covid-19, líderes mundiais voltam a se encontrar na 53ª edição do Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Entre 16 e 20 de janeiro de 2023, mais de 2.500 personalidades do mundo empresarial e da classe política se reuniram para discutir sobre possíveis soluções para tensões geopolíticas, guerras, fome, crise climática, efeitos da pandemia e mais uma série de outros desafios. Aqui estão alguns dos principais pontos do encontro deste ano.

Davos como “centro” da IA

Esse pequeno vilarejo nas montanhas do cantão dos Grisões ganhou fama mundial por receber anualmente o WEF. Menos conhecida é sua longa história de inovação científica. Médicos de todo o mundo trabalham em Davos nos mais modernos centros de pesquisa e formação.

Esses centros fazem uso não apenas de sinergias locais, mas mantêm também uma estreita cooperação com polos de pesquisa nacionais e internacionais. Os jornalistas Michele Andina e Sara Ibrahim capturaram essa “outra” Davos na artigo abaixo.

Difícil acesso à Rússia

Em fins de janeiro de 2023, SWI swissinfo.ch constatou que os acessos provenientes da Rússia a seu site, especificamente a páginas publicadas em russo, haviam sido interrompidos. É evidente que não há mais garantia de acessibilidade tecnológica em todas regiões da Rússia.

A fim de continuar mantendo o acesso dos leitores de língua russa a um jornalismo independente e neutro, ampliamos nossa oferta de conteúdo nas mídias sociais e explicamos para nossos leitores como eles podem contornar a censura.

SWI swissinfo.ch também decidiu, após consultar o Ministério suíço da Comunicação (Bakom, na sigla em alemão), continuar a oferta de conteúdo em ucraniano por mais um anoLink externo, a fim de apoiar o país invadido. Até meados de 2023, a Suíça já havia recebido mais de 80 mil refugiados ucranianos.

Suíça e as sanções à Rússia

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e ocupou parte do país, a Suíça vem se esforçando para implementar sanções contra a Rússia. Isso teve consequências mais sérias do que pode parecer à primeira vista, como por exemplo no que diz respeito à exportação de armas, ao comércio do ouro e à transparência corporativa.

Em uma série de reportagens, investigamos a morosa implementação das sanções contra a Rússia na Suíça.

Podcasts da SWI

Com “Dangereux Millions” (Milhões perigosos), ampliamos em 2023 nossa oferta de podcasts para o público francófono interessado na Suíça.

Junto com os portais Gotham CityLink externo e Europe 1 StudioLink externo, coproduzimos um podcast que revela como a Suíça foi abusada como centro de lavagem de dinheiro. O podcast foi baixado 123.700 vezes.

Em inglês produzimos, além de “Swiss Connection” e “Geldcast Update“, também o podcast “Inside Geneva”.

Imogen Foulkes, correspondente da SWI swissinfo.ch e da BBC em Genebra, discute temas globais com especialistas de diversas organizações internacionais sediadas em Genebra.

O podcast é produzido em cooperação com a rede de mídia Genève VisionLink externo e com o Centro de Estudos Graduados de GenebraLink externo.

Por ocasião do 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Imogen entrevistou todos os comissários de direitos humanos da ONU ainda vivos.

Em alemão publicamos regularmente a série “Geldcast” sobre a política monetária suíça. E em português ainda disponibilizamos os áudios do podcast “O Sequestro da Amarelinha“, uma coprodução com a Revista Piauí e a Rádio Novelo.

Conteúdos em vídeo

Para estarmos em contato com os novos públicos, SWI swissinfo.ch entrou no Instagram (em 10 idiomas) e no TikTok (em inglês).

Como empresa de mídia, consideramos a importância de produzir e oferecer conteúdos em todos os novos formatos, inclusive nos chamados vídeos verticais (formato vertical de celular ou reels no Instagram).

Esse vídeo transmitido no TikTok em meados de 2023, por exemplo, explica porque o governo suíço é tão estável em comparação com muitos sistemas políticos de outros países. Foram mais de 470 mil visualizações, 54 mil curtidas e 750 comentários.

Nossos leitores também gostam de vídeos de longa duração. Um deles foi a entrevista “On the Record”, onde a nossa repórter Elena Servettaz encontra ex-oligarca russo Sergei Pugachev. No YouTube, o vídeo teve 155 mil visualizações em inglêsLink externo e 420 mil visualizações em russoLink externo.

SWI swissinfo.ch no Fórum Global de Democracia Moderna Direta

A democracia direta ainda engatinha no México, enquanto a Suíça, nesse contexto, tem uma experiência de muitos anos. Ambos os países, contudo, estão buscando alcançar o mesmo objetivo: a construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva.

Um pequeno grupo de jornalistas do portal mexicano de notícias Animal PolíticoLink externo e da SWI swissinfo.ch se reuniu no primeiro semestre de 2023, no contexto do Fórum Global de Democracia Direta Moderna, na Cidade do México.

Esse encontro teve como meta explorar as diferentes experiências de democracia direta nos dois países. A reportagem a seguir contém alguns dos resultados dessa sólida pesquisa (o texto está também disponível em espanhol).

Premiações e certificações

Para nós é muito importante que a qualidade da nossa produção jornalística seja continuamente avaliada.

Ao mesmo tempo, é para nós também uma grande satisfação quando instituições e organizações independentes examinam nossos conteúdos e nos concedem prêmios ou certificados.

Em 2023, recebemos quatro boas notícias nesse sentido:

🎖Prêmio especial pela oferta completa e pelo fomento da democracia

O Prêmio de Mídia “Private” se autodenomina “o maior e mais renomado prêmio internacional de jornalismo de qualidade na Suíça e na Europa”. No dia 24 de maio de 2023, SWI swissinfo.ch recebeu o prêmio especial (que não envolve valores em dinheiro) pelo conjunto de seu trabalho.

No discurso de entrega do mesmo, foi dito, entre outras coisas, que “a SWI swissinfo.ch vem dando, há anos, uma contribuição importante para a promoção da nossa democracia e para a coesão da nossa sociedade. Uma contribuição que merece ser homenageada com um prêmio especial pelo conjunto de seu trabalho”.

🎖 Comprovada qualidade jornalística

Juntamente com a independência, a imparcialidade e o equilíbrio, a relevância é o critério central para a qualidade do jornalismo. O Centro de Pesquisa sobre Esfera Pública e Sociedade da Universidade de Zurique (fög, na sigla em alemão) concedeu, em sua estatística anual, publicada no “Anuário da Mídia 2023Link externo“, a nota 7,8 de um total de 10 pontos à SWI swissinfo.ch – a melhor nota, em se tratando de mídia online suíça. Houve um progresso de 0,1 ponto, se comparada a nota com a do ano anterior.

🎖 Renovada a certificação como fonte confiável de informações

Desde a pandemia que as fake news e a desinformação vêm se alastrando de maneira cada vez mais simples e veloz. Através do uso de inteligência artificial, vão surgindo novas possibilidades nesse campo, como por exemplo através da manipulação de fotos, vídeos ou “deep fakes”, nas quais imagens de personalidades conhecidas são reproduzidas de forma enganosamente realista com seus movimentos, sua forma de falar e sua voz.

Ou seja, tanto para as pessoas quanto para as ferramentas de busca está se tornando cada vez mais importante ser capaz de reconhecer com rapidez e clareza as fontes de informação confiáveis. Há alguns anos, a organização “Repórteres Sem Fronteiras” lançou a Iniciativa do Jornalismo de Confiança (JTI, na sigla em inglês).

As mídias, que cumprem todos os critérios dessa prova de diversos estágios, podem exibir o selo JTI durante dois anos. SWI swissinfo.ch passou novamente pelo procedimento de avaliações e renovou seu certificadoLink externo.

🎖 Premiação por linguagem inclusiva

SWI swissinfo.ch foi homenageada com o Prêmio de Impacto Social pela Convenção Internacional de Radiodifusão (IBC, na sigla em inglês) pelo fomento, baseado em dados, do uso da linguagem inclusiva em uma redação digital de dez idiomas.

Mostrar mais

Mostrar mais SWI swissinfo.ch ganha prêmio de impacto social Este conteúdo foi publicado em SWI swissinfo.ch recebeu o Prêmio de Impacto Social na #IBC por sua linguagem inclusiva em 10 idiomas. Evitando o masculino genérico desde 2022 e inspirada pelo “Projeto 50:50” da BBC. Reconhecimento em Diversidade e Inclusão. ler mais SWI swissinfo.ch ganha prêmio de impacto social

Como trabalhamos

Durante o ano, leitoras e leitores enviaram diversas perguntas sobre nossa forma de trabalhar. Como são escolhidos os temas da SWI swissinfo.ch? Como damos início aos debates? Por que publicamos artigos de opinião? Em diversos vídeos, apresentamos ao público nosso método de trabalho.

Adaptação: Soraia Vilela

