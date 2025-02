Dez mulheres que marcaram Genebra

Kitty (Cornelia Catharina) Ponse, Sumatra, 1897 - Genebra, 1982. luctorponse.org

Em uma tentativa recente de feminizar os nomes de suas ruas, Genebra destacou a contribuição de várias mulheres estrangeiras para a história e influência da cidade. Aqui estão algumas das mulheres que moldaram o patrimônio humanitário, científico, educacional e artístico da cidade.

Eglantyne Jebb (1876–1928), uma filantropa nascida na Inglaterra, deixou uma marca indelével em Genebra e no mundo por meio de sua incansável defesa dos direitos das crianças. Nascida em Ellesmere, na Inglaterra, ela fundou o Save the Children Fund em 1919 para ajudar crianças afetadas pela devastação da Primeira Guerra Mundial, independentemente de nacionalidade, religião ou raça. Estabelecendo-se em Genebra, ela liderou a criação da União Internacional para o Bem-Estar Infantil e foi autora da Declaração dos Direitos da Criança (1924), que posteriormente formou a base para o quadro moderno das Nações Unidas para a proteção infantil. Pioneira dos esforços humanitários, o trabalho de Jebb em Genebra transformou as abordagens globais para o bem-estar infantil.

Eglantyne Jebb foi a fundadora do Save the Children Fund em 1919 e autora da Declaração dos Direitos da Criança de 1924. Creative Commons / savethechildren

Marie-Thérèse Maurette (1890–1989), nascida em Paris, foi uma educadora pioneira e uma figura chave no cenário educacional internacional de Genebra. Após estudar métodos progressivos de ensino em Londres, ela cofundou um dos primeiros programas de jardim de infância da França antes de se mudar para Genebra em 1924. Lá, ela se tornou diretora da École Internationale de Genève, a primeira escola internacional do mundo, em 1929. Ao longo de duas décadas, ela promoveu a educação bilíngue, a coeducação e cursos de história internacional, promovendo um currículo focado na educação para a paz alinhado com os ideais da Liga das Nações. Suas contribuições pós-guerra se estenderam globalmente, incluindo trabalho com a UNESCO na elaboração de livros de história internacional. As abordagens inovadoras de Maurette para a educação deixaram um legado duradouro em Genebra.

A médica e bioquímica Lina Stern foi a primeira mulher a ser nomeada professora na Universidade de Genebra, em 1918. Creative Commons

Lina Stern (1878–1968), uma médica e bioquímica nascida na Letônia, foi uma cientista pioneira e a primeira mulher nomeada professora na Universidade de Genebra em 1918. Nascida em uma família judia em Liepāja, Letônia, ela se mudou para Genebra em 1898 para estudar medicina, obtendo seu doutorado em 1903. Sua pesquisa pioneira sobre respiração celular, função cerebral e líquido cerebroespinhal lhe rendeu reconhecimento internacional. Apesar de enfrentar o antissemitismo e a xenofobia que dificultaram seu avanço nos círculos acadêmicos de Genebra, ela continuou seu trabalho na União Soviética, onde liderou estudos inovadores sobre doenças infecciosas e traumas, tornando-se a primeira mulher eleita para a Academia Soviética de Ciências. Seus últimos anos foram marcados por perseguições sob o regime de Stalin, incluindo prisão e exílio, mas ela foi finalmente reabilitada e continuou a contribuir para a ciência. O legado de Stern persiste em Genebra, onde seu nome adorna um edifício do hospital universitário, homenageando suas realizações.

Elna Palme Dutt (1891-1982) foi uma estatística e funcionária pública de longa data da OIT em Genebra. ILO Historical Archives, Geneva

Elna Palme Dutt (1891–1982), nascida em Cambridge, Reino Unido, filha de mãe sueca e pai indiano, foi estatística, tradutora e funcionária pública internacional de longa data no Escritório Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra. Formada em matemática e economia pela Universidade de Cambridge, ela inicialmente se dedicou à pesquisa em estatística antes de ingressar na OIT em 1921. Ao longo de três décadas, ela passou de auxiliar de estatística a editora-chefe da International Labour Review, desempenhando um papel fundamental na promoção dos direitos trabalhistas e da justiça em todo o mundo. Apesar de suas contribuições, ela enfrentou discriminação sistêmica de gênero, permanecendo incapaz de alcançar posições de liderança. Reconhecida por seu trabalho humanitário com a medalha Illis quorum da Suécia, que premia contribuições extraordinárias para a cultura, a ciência ou a sociedade sueca, ela se aposentou em 1951 e continuou a fazer advocacia social, inclusive transcrevendo livros em braile. Sua carreira exemplifica as conquistas e os desafios de mulheres pioneiras em organizações internacionais.

Em 2019, em parceria com uma associação feminista chamada l’Escouade, a cidade de Genebra acrescentou cem placas de identificação celebrando as mulheres ao lado das placas oficiais das ruas. 100elles / creative commons

Kitty Ponse (1897-1982), uma bióloga suíço-brasileira pioneira, foi uma figura importante no estudo da genética e endocrinologia. Nascida em Sumatra e criada em Genebra, ela se tornou conhecida por seu trabalho inovador na determinação do sexo e na pesquisa hormonal. Na década de 1940, foi nomeada professora na Universidade de Genebra, onde contribuiu significativamente para o desenvolvimento da endocrinologia. Seu trabalho com anfíbios ajudou a moldar novas perspectivas sobre diferenciação sexual, rendendo-lhe vários prêmios prestigiosos. A pesquisa de Ponse foi reconhecida internacionalmente, e ela foi ativa nos círculos científicos de Genebra ao longo de sua carreira.

A ativista política e jornalista russa Ekaterina Kouskova se opôs ao regime autoritário. Creative Commons

Ekaterina Kouskova (1869–1958), uma ativista política russa, jornalista e intelectual, foi uma figura de destaque nos movimentos de oposição contra a autocracia czarista e, posteriormente, o totalitarismo soviético. Nascida em Ufa, Rússia, ela começou a militância ainda na adolescência, adotando ideias populistas antes de se voltar para o marxismo e depois se alinhar com causas democráticas liberais. Ela desempenhou um papel crítico em diversos movimentos políticos, defendendo a unidade entre as forças de esquerda e apoiando o Governo Provisório durante a Revolução Russa de 1917. Após sua oposição aos bolcheviques levar à sua expulsão da Rússia Soviética em 1922, ela viveu em exílio por toda a Europa, eventualmente estabelecendo-se em Genebra. Lá, ela se tornou uma voz proeminente na comunidade russa de emigrados, contribuindo para importantes publicações em língua russa e debatendo estratégias para engajar com o regime soviético.

Annie Ruth Jiagge (1918–1996), uma magistrada ganesa e feminista pioneira, deixou uma marca significativa em Genebra por meio de sua defesa dos direitos das mulheres e da justiça social. Enquanto morava na cidade, tornou-se uma figura central em organizações internacionais, especialmente servindo como presidente da Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher das Nações Unidas de 1968 a 1972. Durante seu mandato, Jiagge desempenhou um papel fundamental na redação da Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e trabalhou incansavelmente contra o sexismo, o racismo e o apartheid.

Beatriz Consuelo (1932–2013), uma bailarina brasileira nascida em Porto Alegre, fez contribuições significativas para as artes em Genebra após se mudar para lá em 1964. Bailarina proeminente no Grand Ballet du Marquis de Cuevas e posteriormente no Ballet du Grand Théâtre de Genève, ela se dedicou ao ensino após se aposentar. Ela dirigiu a École de Danse de Genève (Escola de Dança de Genebra) de 1975 a 1999, moldando gerações de dançarinos. Consuelo também fundou o Ballet Junior em 1980, proporcionando uma plataforma para jovens talentos. Além de seu trabalho em Genebra, ela participou de várias competições internacionais de dança e eventos educacionais. Reconhecida por sua carreira excepcional, ela recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Prix de la Ville de Genève em 2003.

Noëlla Rouget (1919–2020), nascida em Saumur, França, foi membro da Resistência Francesa e sobrevivente do Holocausto. Mais tarde, ela se tornou professora e uma palestrante de destaque. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela trabalhou como agente de ligação para a Resistência Francesa e foi presa em 1943, sendo deportada para o campo de concentração de Ravensbrück. Após sua libertação em 1945, Rouget se mudou para a Suíça, onde se estabeleceu em Genebra. Ela permaneceu ativa ao compartilhar suas experiências, testemunhando contra a negação do Holocausto e falando em escolas em toda a Suíça e França. Em seus últimos anos, ela foi uma forte defensora da memória das atrocidades da guerra e da preservação das lições da história. Rouget faleceu em 2020 em Genebra, aos 100 anos.

A enfermeira e humanitária britânica Rachel Crowdy deixou sua marca como a única mulher a chefiar uma seção do Secretariado da Liga das Nações. Iwm (Q 7978)

Rachel Crowdy (1884–1964) foi uma enfermeira britânica engajada em causas humanitárias e funcionária pública internacional que se tornou a única mulher a chefiar uma seção da Secretaria da Liga das Nações, supervisionando a Seção de Questões Sociais e Tráfico de Ópio. Sua liderança avançou esforços para combater desafios internacionais como o tráfico de mulheres e crianças e o comércio de ópio, trazendo questões humanitárias para o centro da política global. Apesar das inequidades sistêmicas de gênero que limitaram seu posto e remuneração em comparação com seus sucessores homens, a seção de Crowdy tornou-se um dos sucessos reconhecidos da Liga. Sua carreira pós-Liga incluiu papéis na supervisão do tráfico de armas, na observação da Guerra Civil Espanhola e na defesa da inclusão das mulheres nas Nações Unidas, solidificando seu legado como pioneira do trabalho humanitário e focado no gênero em organizações internacionais.

