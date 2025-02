Dieci donne che hanno fatto la Ginevra internazionale

Kitty (Cornelia Catharina) Ponse, Sumatra 1897 - Ginevra 1982. luctorponse.org

Nel recente tentativo di rendere più femminili i nomi delle sue strade, Ginevra ha evidenziato il contributo di diverse donne straniere alla sua storia e alla sua influenza. Eccone alcune che hanno dato forma al patrimonio umanitario, scientifico, educativo e artistico della città.

Eglantyne Jebb (1876–1928), filantropa di origine inglese, ha lasciato un segno indelebile a Ginevra e nel mondo grazie alla sua instancabile difesa dei diritti dei bambini. Nata a Ellesmere, in Inghilterra, nel 1919 fondò il fondo Save the Children per assistere i bambini colpiti dalle devastazioni della Prima guerra mondiale, indipendentemente da nazionalità, religione o razza. Stabilitasi a Ginevra, guidò la creazione dell’Unione internazionale per il benessere dell’infanzia e fu autrice della Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1924), che in seguito costituì la base del moderno quadro delle Nazioni Unite per la protezione dell’infanzia. Pioniera dell’impegno umanitario, con il suo lavoro a Ginevra Jebb ha trasformato l’approccio globale al benessere delle bambine e dei bambini.

Eglantyne Jebb è stata la fondatrice del fondo Save the Children nel 1919 e autrice della Dichiarazione dei diritti del bambino del 1924. Creative Commons / savethechildren

Marie-Thérèse Maurette (1890–1989), nata a Parigi, è stata un’educatrice pionieristica e una figura chiave nel panorama educativo internazionale di Ginevra. Dopo aver studiato metodi di educazione nuova a Londra, ha co-fondato uno dei primi programmi di asilo nido in Francia prima di trasferirsi a Ginevra nel 1924. Qui, nel 1929, divenne direttrice dell’École Internationale de Genève, la prima scuola internazionale del mondo. Nel corso di due decenni, ha sostenuto l’istruzione bilingue, la coeducazione e i corsi di storia internazionale, promuovendo un programma di studi incentrato sull’educazione alla pace in linea con gli ideali della Società delle Nazioni. I suoi contributi del dopoguerra si estesero a livello globale, compreso il lavoro con l’UNESCO sui libri di testo di storia internazionale. Gli approcci innovativi di Maurette all’istruzione hanno lasciato un’eredità duratura a Ginevra.

Lina Stern, medico e biochimico, è stata la prima donna ad essere nominata professoressa all’Università di Ginevra nel 1918. Creative Commons

Lina Stern (1878–1968), medico e biochimica di origine lettone, è stata una scienziata all’avanguardia e la prima donna nominata professoressa all’Università di Ginevra nel 1918. Nata a Liepāja, in Lettonia, da una famiglia ebrea, si trasferì a Ginevra nel 1898 per studiare medicina, conseguendo il dottorato nel 1903. Le sue ricerche pionieristiche sulla respirazione cellulare, sulla funzione cerebrale e sul liquido cerebrospinale le valsero il riconoscimento internazionale. Nonostante l’antisemitismo e la xenofobia che ostacolarono il suo avanzamento a Ginevra nei circoli accademici, continuò il suo lavoro nell’Unione Sovietica, dove condusse studi innovativi sulle malattie infettive e sui traumi e divenne la prima donna eletta all’Accademia Sovietica delle Scienze. Alla fine degli anni Quaranta fu perseguitata dal regime di Stalin, imprigionata e inviata in esilio. Dopo la morte del dittatore nel 1953 fu riabilitata e tornò a Mosca, dove continuò a contribuire alla scienza. L’eredità di Stern è perpetuata a Ginevra: il suo nome adorna l’edificio di un ospedale universitario, in onore dei suoi successi.

Elna Palme Dutt (1891-1982) è stata una funzionaria statistica e un’impiegata di lungo corso presso l’ILO di Ginevra. Archivio storico dell’ILO, Ginevra

Elna Palme Dutt (1891–1982), nata a Cambridge da madre svedese e padre indiano, è stata una studiosa di statistica, traduttrice e funzionaria internazionale di lungo corso presso l’Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO) di Ginevra. Formatasi in matematica ed economia all’Università di Cambridge, ha inizialmente svolto attività di ricerca in campo statistico prima di entrare a far parte dell’ILO nel 1921. Nel corso di tre decenni, è passata da impiegata statistica a redattore capo della Rivista internazionale del lavoro, svolgendo un ruolo fondamentale nella promozione dei diritti del lavoro e della giustizia in tutto il mondo. Nonostante i suoi contributi, ha dovuto affrontare la discriminazione sistemica di genere, non riuscendo a raggiungere posizioni di leadership. Riconosciuta per il suo lavoro umanitario con la medaglia svedese Illis quorum, che premia i contributi eccezionali alla cultura, alla scienza o alla società svedese, andò in pensione nel 1951 e continuò a svolgere attività di difesa sociale, tra cui la trascrizione di libri in braille. La sua carriera esemplifica i risultati e le sfide delle donne pioniere nelle organizzazioni internazionali.

Nel 2019, in collaborazione con un’associazione femminista chiamata l’Escouade, la città di Ginevra ha aggiunto un centinaio di targhette che celebrano le donne accanto ai segnali stradali ufficiali. 100elles / creative commons

Kitty Ponse (1897-1982), biologa svizzera-brasiliana all’avanguardia, è stata una figura chiave nello studio della genetica e dell’endocrinologia. Nata a Sumatra e cresciuta a Ginevra, si fece conoscere per il suo lavoro pionieristico sulla determinazione del sesso e la ricerca sugli ormoni. Negli anni ’40 è stata chiamata a insegnare all’Università di Ginevra, dove ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’endocrinologia. Il suo lavoro sugli anfibi ha contribuito a delineare nuove prospettive sulla differenziazione del sesso, facendole guadagnare diversi premi prestigiosi. La ricerca di Ponse è stata riconosciuta a livello internazionale e per tutta la sua carriera è stata attiva nei circoli scientifici di Ginevra.

L’attivista politica e giornalista russa Ekaterina Kouskova si è opposta al regime autoritario. Creative Commons

Ekaterina Kouskova (1869–1958), attivista politica, giornalista e intellettuale russa, è stata una figura di spicco dei movimenti di opposizione all’autocrazia zarista e poi al totalitarismo sovietico. Nata a Ufa, in Russia, iniziò a fare attivismo fin dall’adolescenza, abbracciando idee populiste prima di passare al marxismo e poi allinearsi alle cause liberaldemocratiche. Svolse un ruolo fondamentale in vari movimenti politici, sostenendo l’unità delle forze di sinistra e appoggiando il Governo provvisorio durante la Rivoluzione russa del 1917. Dopo che la sua opposizione ai bolscevichi la portò all’espulsione dalla Russia sovietica nel 1922, visse in esilio in tutta Europa, stabilendosi infine a Ginevra. Lì divenne una voce di spicco nella comunità russa emigrata, contribuendo alle principali pubblicazioni in lingua russa e discutendo le strategie di dialogo con il regime sovietico.

Annie Ruth Jiagge (1918–1996), magistrata ghanese e femminista all’avanguardia, ha lasciato un’impronta significativa a Ginevra attraverso la sua difesa dei diritti delle donne e della giustizia sociale. Mentre viveva in città, divenne una figura centrale nelle organizzazioni internazionali, in particolare come presidente della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne dal 1968 al 1972. Durante il suo mandato, Jiagge ha svolto un ruolo chiave nella stesura della Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione contro le donne e ha lavorato instancabilmente contro il sessismo, il razzismo e l’apartheid.

Beatriz Consuelo (1932–2013),ballerina brasiliana di Porto Alegre, ha dato un contributo significativo alle arti a Ginevra dopo esservisi trasferita nel 1964. Ballerina di spicco del Grand Ballet du Marquis de Cuevas e successivamente del Ballet du Grand Théâtre de Genève, dopo il pensionamento è passata all’insegnamento. Ha diretto l’École de danse de Genève (Scuola di danza di Ginevra) dal 1975 al 1999, formando generazioni di ballerine e ballerini. Consuelo ha anche fondato il Ballet junior nel 1980, fornendo una piattaforma per i giovani talenti. Oltre al suo lavoro a Ginevra, è stata coinvolta in diversi concorsi di danza internazionali e in ruoli di insegnamento. Riconosciuta per la sua straordinaria carriera, ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Prix de la Ville de Genève nel 2003.

Noëlla Rouget (1919–2020), nata a Saumur, in Francia, è stata un membro della Resistenza francese e una sopravvissuta all’Olocausto che in seguito è diventata insegnante e oratrice di spicco. Durante la Seconda guerra mondiale lavorò come ufficiale di collegamento per la Resistenza francese e fu arrestata nel 1943, venendo infine deportata nel campo di concentramento di Ravensbrück. Dopo la liberazione nel 1945, Rouget si trasferì in Svizzera, dove si stabilì a Ginevra. Rimase attiva nel condividere le sue esperienze, testimoniando contro la negazione dell’Olocausto e parlando nelle scuole in Svizzera e in Francia. Negli ultimi anni è stata una forte sostenitrice del ricordo delle atrocità della guerra e della conservazione degli insegnamenti della storia. Rouget è morta nel 2020 a Ginevra, all’età di 100 anni.

L’infermiera e umanitaria britannica Rachel Crowdy ha lasciato il segno come unica donna a capo di una sezione del Segretariato della Società delle Nazioni. Iwm (Q 7978)

Rachel Crowdy (1884–1964) è stata un’infermiera, un’umanitaria e una funzionaria internazionale britannica che è stata l’unica donna a dirigere una sezione del Segretariato della Società delle Nazioni, supervisionando la sezione “Questioni sociali e traffico dell’oppio”. La sua leadership ha fatto progredire gli sforzi per combattere sfide internazionali come il traffico di donne e bambini e il commercio dell’oppio, portando le questioni umanitarie in primo piano nella politica globale. Nonostante le disuguaglianze sistemiche di genere che hanno limitato il suo grado e la sua retribuzione rispetto ai suoi successori maschi, la sua sezione è diventata uno degli importanti successi della Lega delle Nazioni. La sua carriera dopo la Lega ha incluso ruoli di supervisione del traffico di armi, di osservazione della guerra civile spagnola e di sostegno all’inclusione delle donne nelle Nazioni Unite, consolidando la sua eredità di pioniera del lavoro internazionale umanitario e di genere.

Articolo a cura di Virginie Mangin/ds, editor delle immagini Helen James.

Tradotto da Marija Milanovic con l’aiuto di DeepL.