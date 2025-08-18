Investidores compram U-Blox por US$ 1,3 bilhão

Após a venda, a U-Blox pretende concentrar-se nas suas competências principais no campo das tecnologias de posicionamento. Keystone-SDA

O grupo de private equity Advent International concordou em adquirir a U-Blox Holding, da Suíça, em uma oferta em dinheiro no valor de CHF 1,05 bilhão (US$ 1,30 bilhão).

3 minutos

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O conselho de administração da U-Blox apoia unanimemente a transação e recomenda que os acionistas aceitem a oferta, informou a empresa em um comunicado à imprensa na noite de domingo. O maior acionista individual, o SEO Master Fund LP, que detém cerca de 9% das ações, também se comprometeu a oferecer sua participação.

O preço da oferta de CHF135 por ação em dinheiro corresponde a um prêmio de 53% sobre o preço médio ponderado por volume não afetado dos últimos seis meses até 14 de agosto de 2025, ou seja, antes dos primeiros relatos da mídia sobre uma possível transação, de acordo com o comunicado à imprensa. Isso corresponde a um prêmio de 32% para os últimos 60 dias de negociação.

A U-Blox descreve a oferta como uma “oportunidade atraente” para acionistas, funcionários e clientes. A Advent compartilha a visão de longo prazo e acompanhará a empresa em sua próxima fase de crescimento.

A oferta está sujeita às condições habituais e às aprovações regulatórias. O fechamento está previsto para dentro de seis meses. Após a conclusão, as ações da U-Blox serão retiradas da lista da SIX Swiss Exchange.

Aumento do preço das ações já na sexta-feira

Os primeiros rumores sobre o interesse da Advent na U-Blox surgiram na tarde de sexta-feira, relatados pela agência de notícias Bloomberg, fazendo com que o preço das ações disparasse.

Pouco tempo depois, a U-Blox confirmou que estavam em andamento conversas com a Advent sobre uma possível transação de aquisição. Na noite de sexta-feira, a ação da U-Blox fechou em CHF 138,60, já mais alta do que o preço da aquisição que agora foi comunicado.

De modo geral, as ações se valorizaram 80% este ano. No entanto, as ações ainda estão muito longe de seu recorde histórico. Em agosto de 2016, as ações da U-Blox atingiram um preço de CHF 246,40 e a U-Blox tinha uma capitalização de mercado de CHF 1,7 bilhão.

No início de junho, a fabricante de semicondutores finalizou a venda de seu negócio de comunicações móveis para a especialista irlandesa em IOT Trasna. Com a venda, a U-Blox pretende se concentrar em suas principais competências no campo das tecnologias de posicionamento.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do DeepL

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever