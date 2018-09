Primeira viagem de Annemarie Schwarzenbach ao Oriente

Este conteúdo foi publicado em 22 de Setembro de 2018 11:00 22. Setembro 2018 - 11:00

A escritora e fotógrafa suíça Annemarie Schwarzenbach foi uma pioneira na fotografia de viagens. Ela decidiu levar uma vida nômade, e se denominava uma "viajante incurável". No outono de 1933, ela embarcou em sua primeira viagem ao Oriente, que a levou para a Turquia, Síria e Iraque, entre outros lugares.

Schwarzenbach embarcou rumo leste no famigerado Expresso do Oriente para Istambul. Na Turquia, ela tirou suas primeiras fotos da população local antes de continuar sua jornada à Síria alguns meses depois, quando registrou o cotidiano das cidades e os tons da paisagem. Seguiram-se estadias no Líbano, na Palestina e no Iraque, bem como na Pérsia, o Irã de hoje.

Durante essa jornada de inverno, que durou vários meses, ela enfrentou bravamente de carro as estradas mal ajambradas nas cadeias montanhosas, e documentou com sua câmera vários lugares que hoje são quase totalmente fora de limites para os viajantes estrangeiros, como Bagdá e Aleppo. Aqui está o itinerário de Schwarzenbach, com os lugares mais importantes:



(swissinfo.ch)

​​​​​​​Em abril de 1934 Schwarzenbach terminou sua longa jornada na cidade persa de Persépolis. Ela voltaria ao Oriente mais três vezes nos anos seguinte. Suas experiências e impressões da primeira viagem ao Oriente Médio ficaram registradas no livro-diário de viagem "Inverno no Oriente Próximo".

"Na frente da minha janela, o velho [rio] Tigre flui alto e amarelo. Palmeiras encontram-se na outra margem, grandes barcos deslizam até a ponte do General Maude; ali há soldados, seus tiros eclodem em tríade no céu da manhã. O relógio se moveu uma hora à frente novamente; estou ainda mais longe à leste. O deserto dá a sensação de distância."

Para marcar o 75º aniversário da morte da fotógrafa, em 15 de novembro de 2017, o Arquivo Literário Suíço digitalizou e disponibilizou mais de 3.000 imagens do espólio de Schwarzenbach. Elas podem ser visualizados no inventário do espólio e no Wikimedia Commons.

A série #swisshistorypics oferece a nossos leitores uma janela para o passado, com seleções de imagens dos arquivos suíços, especialmente da era da fotografia em preto e branco.

(Fotos: Arquivos Literários Suíços)



