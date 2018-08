San Sebastian, Espanha, 1933. (Swiss Literary Archive)

Porto, San Sebastian, 1933. (Swiss Literary Archive)

Duas mulheres na praia, Barcelona, 1933. (Swiss Literary Archive)

Casal na praia, Barcelona, 1933. (Swiss Literary Archive)

Cisnes perto da piscina, Barcelona, 1933. (Swiss Literary Archive) Homem em um café à beira do rio, Puigcerda, 1933. (Swiss Literary Archive)

Soldado, La Seu d'Urgell, 1933. (Swiss Literary Archive)

Crianças na chuva, La Seu d'Urgell, 1933. (Swiss Literary Archive)

Degraus de um monastério, Loyola, 1933. (Swiss Literary Archive)

Paisagens de montanha, Pirineus espanhóis, 1933. (Swiss Literary Archive)



