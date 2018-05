A piscina de mulheres de Zurique foi construída em 1887 às margens do rio Limmat, Arquiteto: Arnold Geiser.

Bildergalerie in schwarzweiss über historische Bäder in Zürich

19 de Maio de 2018

As piscinas públicas abertas abrem sempre no mês de maio na Suíça. As primeiras foram abertas há mais de duzentos anos. Aqui apresentamos algumas delas.

Não há quem não gosta de estar próximo da água. Antes da construção das piscinas públicas, a população se refrescava no verão nadando nos rios e lagos do país. Logo as autoridades proibiram o banho sem roupas. E nas piscinas construídas pelo governo, rígidas regras separavam homens e mulheres.

As piscinas públicas começaram a surgir em várias cidades e eram cercadas por cercas e estruturas de madeira que serviam para as pessoas trocarem de roupa. Em Zurique, por exemplo, a primeira piscina foi construída em 1837. Ela era reservada às mulheres. Em 1864 foi inaugurada uma para homens.

Em 1919 foi construída outra piscina no vilarejo de Weggis, às margens do Lago dos Quatro Cantões. Até hoje ela funciona. Foi a primeira onde não havia separação de sexos. A partir dos anos 1930, várias outras cidades e localidades do país passaram a ter suas próprias piscinas públicas. A maior parte funciona até hoje.

(Fotos: Baugeschichtliches Archiv, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv)

