A Street Parade de Zurique, um dos mais populares desfiles de house e techno da Europa, começa no sábado e espera atrair até um milhão de participantes.

Cerca de 25 caminhões de som percorrerão o Lago de Zurique como parte de um evento oficialmente anunciado como uma demonstração de liberdade, amor e tolerância. Esta será a 27ª edição e, além do desfile, cerca de 100 festas relacionadas acontecerão no final de semana.

Como tudo começou

A primeira Street Parade foi realizada em 5 de setembro de 1992, iniciada pelo estudante de matemática Marek Krynski. Ele se inspirou em uma reportagem da televisão sobre a Love Parade de Berlim, e foi visitar a cidade alemã para descobrir como o evento era organizado. O desfile contou com cerca de 1000 participantes. O número parece insignificante comparado com o enorme número de participantes nas recentes Street Parades, mas em 1992, foi considerado um grande sucesso, já que ninguém acreditava que os ravers dançassem pelas ruas da cidade em plena luz do dia. Havia apenas dois caminhões de som.

Em 1994, o chefe de polícia Robert Neukomm tentou parar o desfile, mas depois de protestos e uma mudança de rota, o evento prosseguiu. Em 2001, pela primeira vez, o número de visitantes chegou a um milhão.



A rave nas ruas de Zurique em 1992 (SRF)

Como o desfile foi originalmente registrado como uma manifestação, ele tem que ter um lema. Este ano é "cultura da tolerância". Os organizadores do evento, a associação sem fins lucrativos Street Parade Association, dizem que querem mostrar que o techno é uma "cultura tolerante e um componente importante da sociedade".

Pesando os custos

Tanto os organizadores do evento quanto os DJs visitantes internacionais trabalham de graça. A associação não recebe subsídios da cidade e diz ter ficado no vermelho em 2016 devido aos custos de segurança.

Segundo o jornal suíço NZZ, editado em Zurique, o desfile custa CHF 1,8 milhão, parcialmente coberto por patrocínios, vendas de bebidas e aluguel de lugares para ficar de pé e assistir. A Associação Street Parade diz que o custo para a cidade é mais do que coberto pelo dinheiro que gera. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Ciências Aplicadas em Administração de Empresas de Zurique, HWZ, o desfile traz mais de 100 milhões de francos suíços em estadias em hotéis, restaurantes, vendas no varejo e vendas nos clubes.

O evento também deixa uma montanha de lixo. Em 2016, foram 90 toneladas. A Associação Street Parade paga os custos de limpeza.

Policiamento do desfile

Todos os tipos de unidades policiais especiais estão presentes no evento. Oficiais uniformizados alinham a rota do desfile e policiais de “diálogo” especialmente treinados com coletes fluorescentes também estão à disposição para conversar com os ravers. Um helicóptero da polícia monitora o evento dos céus, identificando problemas onde as forças precisam ser implantadas.

Há também uma força de proteção de água no lago, pronta para socorrer pessoas que precisam de ajuda médica e garantir que o transporte do lago não seja interrompido. A polícia de trânsito verifica os caminhões de som do desfile e os níveis de ruído permitidos depois das 22h.

O site do departamento de segurança da cidade diz que 380 equipes médicas extras serão mobilizadas na parada deste ano, trabalhando em centros de tratamento ao redor do lago. De acordo com o site, a equipe médica é mais comumente chamada para tratar pacientes que estão bêbados ou desidratados.



Drogas

Uma grande quantidade de drogas é consumida nesta gigantesca festa techno. Traços de ecstasy ou cocaína medidos em águas residuais são significativamente maiores do que em um fim de semana normal em Zurique.

Desde 2001, o site saferparty.ch oferece gratuitamente testes de drogas em nome da cidade de Zurique, na Bürkliplatz, para "minimizar os danos". Em 2017, algumas pessoas fizeram fila por até duas horas para conversar com seus assessores.

No mesmo ano, a polícia de Zurique prendeu 35 pessoas por narcotráfico. Cerca de 570 comprimidos de ecstasy, 110 gramas de maconha, 85 gramas de cocaína e 10 gramas de MDMA foram apreendidos.

