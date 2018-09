Walter Kurt Wiemken, Alles in Allem (De modo geral)​​​​​​​, 1934 Óleo sobre tela, 160,5 x 100,5 cm Kunstmuseum Basel, doação dos herdeiros do artista 1943 (foto: SIK-ISEA Zurich)

Max von Moos, Schlangenzauber (O encanto da serpente),1930 Têmpera e óleo sobre papelão, 81 x 54 cm Coleção particular (2018, ProLitteris, Zurich, foto: SIK-ISEA Zurich)

Jean Tinguely, Méta-Matic No. 6, 1959 Base nivelante em ferro, elementos em chapa de ferro, rodas de madeira, elásticos de borracha e hastes de metal, todos pintados de preto, e um motor elétrico, 51 x 85 x 48 cm Museum Tinguely, Basel. (2018, ProLitteris, Zurich, foto: Christian Baur)

Óleo sobre tela, 64 x 94 cm Museu de Arte de Lucerna, parte da coleção BEST (foto: Andri Stadler)

Werner Schaad, Metamorfose no Espaço, 1930 Óleo sobre tela, 116 x 147 cm Museum zu Allerheiligen Schaffhausen (foto: Museum zu Allerheiligen Depositum Kunstverein Schaffhausen)

Meret Oppenheim, Sol, Lua e Estrelas, 1942 Óleo sobre tela, 48 x 51 cm Coleção particular, Berna (2018, ProLitteris, Zurich)

Paul Klee, Marionettes, 1930 Óleo sobre papelão, 32 x 30,5 cm (Kunsthaus Zürich, Erna and Curt Burgauer Collection)

Isabelle Waldberg, Retrato de Marcel Duchamp sobre um velho tabuleiro chinês de xadrez com duas peças e duas esculturas, cerca 1978; Retrato de Duchamp, 1958; 5 objetos de bronze, mármore, ferro, alumínio e madeira, pintados em antigo tabuleiro chinês laqueado de xadrez, 19 x 44 x 44 cm Museu de Arte de Berna (Kunstmuseum) (2018, ProLitteris, Zürich)

image gallery about swiss surrealist art

Pode-se dizer que o surrealismo partiu de uma explosão ocorrida na Suíça, mais precisamente em Zurique, em fevereiro de 1916, quando um bando de artistas radicais, expatriados dos quatro cantos da Europa, lançou o manifesto Dada, pontapé inicial de diversas vanguardas modernistas do século 20. Mas surrealismo suíço? A primeira grande exposição sobre o tema no Aargauer Kunsthaus traz à luz todo um movimento que passou despercebido pela história da arte no país.

O surrealismo foi caracterizado “mais por uma mentalidade artística do que por um programa estilístico”, de acordo com o Aargauer Kunsthaus. “Em tempos de tensões políticas, os artistas surrealistas rejeitaram a repressão e o controle, e expressaram diretamente suas fantasias, visões e medos”, diz em sua introdução à exposiçãoLink externo, que abriu em 1º de setembro.

Vários artistas suíços ajudaram a moldar o surrealismo internacional, seja como predecessores, como Paul Klee, ou como membros do movimento que começou em Paris na década de 1920, incluindo Alberto Giacometti e Meret Oppenheim.

A exposição também considera como o surrealismo não caiu bem no clima culturalmente conservador da Suíça na década de 1930, bem como a influência do movimento na arte posterior.

Um foco especial é dado a artistas mulheres, mesmo que nem todas tenham se identificado necessariamente como surrealistas. “A presença deles na exposição reconhece o fato de que as mulheres faziam parte da história da arte suíça do século 20”, de acordo com o Aargauer Kunsthaus.

A exposição "Surrealismo Suíço" vai até 2 de janeiro de 2019 e conta com obras de cerca de 60 artistas.



Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português