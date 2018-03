Este conteúdo foi publicado em 23 de Maio de 2017 15:45 23. Maio 2017 - 15:45

O ator Roger Moore, que interpretou o papel de James Bond sete vezes, morreu na Suíça aos 89 anos. Ele faleceu após uma breve batalha contra o câncer.

Sua família anunciou a notícia na terça-feira: "É com um coração pesado que anunciamos a morte de nosso amoroso pai, Sir Roger Moore", disseram.

"Sabemos que o nosso próprio amor e admiração serão ampliados muitas vezes, em todo o mundo, por pessoas que o conheceram por seus filmes, seus programas de televisão e seu trabalho apaixonado pelo Unicef, que ele considerou ser sua maior conquista".

Moore, que desempenhou o papel do agente secreto de Ian Fleming entre 1973 e 1985, tinha um chalé em Gstaad, nos alpes do cantão de Berna, onde passava parte do seu tempo. Ele também morou no sul da França e em Mônaco, onde ficava perto do príncipe Albert.

Considerado "bonito demais" para atuar nos filmes de James Bond, o papel acabou indo para Sean Connery. Moore teve que esperar até 1973 e o filme "Viva e Deixe Morrer" para assumir o papel, desempenhado até "007 - Na Mira Dos Assassinos", seu último filme de James Bond em 1985.

O próprio personagem James Bond foi escrito para ser "meio suíço", segundo Ian Fleming, e algumas das cenas mais memoráveis aconteceram no país alpino.

Casado quatro vezes, Moore teve três filhos com sua terceira esposa, a italiana Luisa Mattioli.





