A capa do livro chama atenção: o rosa brilhante ao fundo e o título "Blossom", com uma imagem colorida exibindo detalhes de uma flor. Essa é a mais recente obra da fotógrafa suíça Anna Halm Schudel.



Os editores poderiam ter escolhido outra cor além do rosa. Pois o folhear das páginas brilhantes leva o leitor a uma viagem através das diferentes estações do ano. O realismo das imagens dá até a impressão que o pólen poderá escapar das flores.



O objetivo de "BlossomLink externo" é mostrar a vida floral em todas as suas formas. Anna Halm SchudelLink externo lida com o tema há 25 anos. A sequência das ilustrações é um vaivém de coras na paleta da natureza, que ressalta a vida em formações geométricas e coloridas ou a morte em buquês desbotados e murchos. É como um momento de sedução e transitoriedade.



Os dois ensaios de Franziska KunzeLink externo e Nadine OlonetzkyLink externo publicados no livro exploram ainda mais este simbolismo, bem como algumas digressões na história das naturezas mortas.



Anna Halm Schudel (1945) vive e trabalha como fotógrafa freelancer em Zurique. Estudou em Vevey e no College of Art and Design de Birmingham, na Inglaterra. Depois, passou cinco anos como assistente do fotógrafo René Groebli.



O livro foi publicado pela editora Scheidegger&SpiessLink externo, de Zurique.

