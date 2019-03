No interior ou no exterior, os letreiros estão à nossa volta. Eles nos dizem onde estamos e indicam a identidade de um prédio. O Museu do Design de Zurique está comemorando o design dos letreiros suíços com uma exposição "3D-Schrift am Bau" (Letreiros 3D nas Construções).

Estamos todos conscientes do termo 3D - tridimensional - quando se fala de filmes, realidade virtual ou impressão. Essa tecnologia, que pode melhorar a perspectiva visual e as dimensões usadas para a criação de sinalização, é o tema da exposição no Museu do DesignLink externo de Zurqiue. Os visitantes podem ver exemplos de como os designers testam tecnologia e novos materiais.

Com foco nos trabalhos realizados na Suíça a exposição também apresenta uma seleção de inscrições internacionais para edifícios e seus arredores. São 24 projetos apresentando letreiros 3D no exterior e no interior de prédios. Os designers das tipologias 3D, incluindo arquitetos e artistas, trabalham em equipes interdisciplinares.

A exposição 3D-Schrift am BauLink externo vai até o dia 14 de abril de 2019.



Neuer Inhalt Horizontal Line