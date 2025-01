Presidente suíça encontra Zelensky em Davos em meio a tensões com a Europa

Keystone Pool / Laurent Gillieron

A presidente suíça Karin Keller-Sutter reuniu-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos. Apesar de suas críticas anteriores à Europa, Zelensky expressou gratidão à Suíça por seu apoio.

Zelensky não se conteve em suas críticas à Europa em Davos na terça-feira, apenas um dia após a posse de Donald Trump. Ele fez uma advertência à Europa antes de se reunir com Keller-Sutter, durante a qual eles mantiveram boas relações. Anteriormente, a União Europeia (UE) havia afirmado sua posição contra o governo americano.

Nada de concreto surgiu em relação à organização de uma nova cúpula na Suíça, após a de Bürgenstock em junho passado. “É muito cedo. Precisamos ver o que o novo governo americano de Trump fará primeiro”, disse a presidente da Suíça.

“O mundo seguirá em frente sem a Europa”

No início da tarde, o presidente ucraniano fez um discurso contundente sobre a Europa, alertando que ela corre o risco de ser completamente marginalizada agora que o governo Trump está no poder.

A Europa precisa aprender a se administrar de forma independente, disse Zelensky. Ela precisa estar “na vanguarda”, ou “o mundo seguirá em frente sem ela”, acrescentou.

“Trump ouvirá a UE ou negociará com a Rússia e a China sem a Europa? comentou Zelensky. Enquanto isso, Trump prometeu em novembro acabar com a guerra na Ucrânia “em 24 horas”. O republicano não fez nenhuma menção à Ucrânia durante seu discurso de posse na segunda-feira.

Europa forte

Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, empenhada em dissipar dúvidas, apresentou uma Europa forte, “aberta para negócios” e que “respeita as regras do jogo” na abertura do WEF.

“A era em que a Europa dependia da energia barata da Rússia e terceirizava sua própria segurança acabou”, declarou ela, enquanto se dirigia à China.

O vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xiuxiang, também presente na abertura do fórum, reiterou sua oposição a qualquer guerra comercial, já que Trump ameaça impor impostos pesados à China.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

