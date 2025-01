Suíça adota regras para restringir entradas aéreas ilegais

Este conteúdo foi publicado em Pesquisadores de Zurique desenvolveram um desumidificador sem eletricidade. É um elemento de construção que permite que as paredes e os tetos absorvam a umidade do ar e a armazenem temporariamente.

Mostrar mais

Cresce número de escritórios vazios na Suíça

Este conteúdo foi publicado em Cada vez mais escritórios estão vazios nas principais cidades da Suíça. No entanto, é provável que o número de novas construções comerciais aumente no futuro, de acordo com um estudo.

ler mais Cresce número de escritórios vazios na Suíça