Suíça saúda proposta de cessar-fogo Hezbollah-Israel

Soldados libaneses viajam em um comboio em Mansouri em direção ao sul do Líbano, após um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah que entrou em vigor na quarta-feira, 27 de novembro de 2024. (Foto AP/Hussein Malla). Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

A Suíça acolheu com satisfação o anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano. O Ministério das Relações Exteriores da Suíça disse que "é hora do sofrimento da população civil chegar ao fim", em uma mensagem na plataforma de mídia social X.

1 minuto

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Switzerland welcomes Hezbollah-Israel ceasefire proposal original ler mais Switzerland welcomes Hezbollah-Israel ceasefire proposal

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A Suíça também pediu que as partes implementassem integralmente o acordo com base na Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça pediu que as partes no conflito respeitassem o direito internacional e continuassem com os esforços para acalmar a situação por meio de canais diplomáticos em toda a região.

Um cessar-fogo em Gaza e a libertação imediata e incondicional dos reféns mantidos pelo Hamas são urgentemente necessários, juntamente com um aumento na ajuda humanitária, acrescentou o ministério suíço.

Um cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, entrou em vigor na manhã de quarta-feira, depois que o presidente dos EUA, Joe Biden disse que ambos os lados aceitaram um acordo mediado pelos Estados Unidos e pela França.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais

Mostrar mais Cronologia: a Suíça e o conflito no Oriente Médio Este conteúdo foi publicado em A Suíça mantém um papel equilibrado no conflito israelense-palestino, apoiando resoluções da ONU, neutralidade e ajuda humanitária. Desde 1897, seu envolvimento evoluiu. ler mais Cronologia: a Suíça e o conflito no Oriente Médio

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever