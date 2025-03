O desenvolvimento das negociações bilaterais com a UE é do interesse da Suíça e sua economia

As empresas suíças necessitam, mais do que nunca, de estabilidade e previsibilidade. Para garantir a prosperidade do país, é essencial fortalecer os laços com a União Europeia, principal parceira econômica da Suíça, defende Cristina Gaggini, diretora da região francófona da Federação Suíça de Empresas (Economiesuisse Link externo ).

8 minutos

Opinião de Cristina Gaggini directrice romande d’economiesuisse Outras línguas: 2 Deutsch de Die Weiterentwicklung der Bilateralen liegt im Interesse der Schweiz und ihrer Wirtschaft ler mais Die Weiterentwicklung der Bilateralen liegt im Interesse der Schweiz und ihrer Wirtschaft

Français fr Développer la voie bilatérale avec l’UE est dans l’intérêt de la Suisse et de son économie original ler mais Développer la voie bilatérale avec l’UE est dans l’intérêt de la Suisse et de son économie

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

Guerras comerciais, conflitos armados às portas da Europa, crise do multilateralismo – tantos fatores de incerteza afetam nossas empresas, já expostas a uma concorrência bastante acirrada. Diante desse cenário, torna-se ainda mais importante desenvolver relações contratuais sólidas com a União Europeia (UE).

E analisar — com a cabeça fria — o resultado das negociações sobre o pacote de acordos. Há muito em jogo. A UE é e continuará sendo nosso principal parceiro comercial devido à proximidade geográfica, linguística e cultural. Mesmo que, o que é encorajador, as trocas comerciais com os Estados Unidos e a China, em particular, tenham crescido significativamente.

Pôr termo à erosão da via bilateral

Estamos em uma encruzilhada. Os acordos bilaterais estão perdendo sua substância. Há vários anos, eles deixaram de ser atualizados e nenhum novo acordo pode ser concluído enquanto as famosas questões institucionais não forem resolvidas (mecanismo de solução de litígios e adoção dinâmica da legislação). Em suma, estamos perdendo – lenta, mas seguramente – as importantes vantagens competitivas que o nosso acordo com a UE, firmado há 25 anos, nos proporcionou. Ademais, não conseguimos concluir o acordo sobre eletricidade, que é da mais alta importância para o nosso abastecimento durante o inverno.

A falta de atualização dos acordos tem consequências. A indústria de dispositivos médicos sabe bem disso. Antes, uma única homologação era suficiente para a Suíça e toda a Europa. Nos últimos anos, porém, os produtos precisam ser certificados em um Estado-membro da UE, incluindo aqueles que já estavam no mercado. Isso gera custos adicionais, uma burocracia excessiva e prazos de comercialização muito mais longos. Algumas empresas tiveram que realocar parte de suas atividades, por exemplo, para a Alemanha, ou simplesmente deixaram de investir na Suíça.

Em dois anos, setores como o de máquinas (determinados produtos), a indústria farmacêutica e a construção enfrentarão o mesmo problema caso o acordo sobre barreiras técnicas ao comércio não seja atualizado. Isso afeta 60% da nossa indústria exportadora!

O conjunto do tecido econômico está exposto à erosão da via bilateral, assim como os consumidores e os cidadãos. As Bilaterais (acordos bilaterais) nos beneficiaram amplamente. Sem o acesso facilitado ao mercado europeu e o acordo sobre a livre circulação de pessoas, não teríamos conhecido um crescimento tão forte, nem uma criação de empregos tão sustentada e um aumento constante dos salários.

Desde 1999, o PIB per capita aumentou 25% e o Estado – em seus diversos níveis – gerou um forte aumento das receitas fiscais. Essa dinâmica econômica e um poder de compra sólido beneficiaram as empresas ativas no mercado interno, desde panificadoras até subcontratadas de empresas exportadoras, passando pelos serviços. Da mesma forma, todos os setores puderam importar a preços mais vantajosos produtos, peças de reposição, entre outros, provenientes da UE.

O pacote das Bilaterais III é de interesse da Suíça

O novo pacote de acordos provocará uma perda de soberania, como alguns alegam? A Suíça terá que adotar sem questionar toda a legislação europeia? Estará sujeita ao Tribunal de Justiça Europeu? A proteção dos salários está suficientemente garantida? Essas questões são legítimas. Para a Economiesuisse também, não se trata de sacrificar nossa soberania e nossa democracia semidireta.

Vejamos os fatos. Com base nas informações disponíveis até o momento, a Economiesuisse estima que o resultado das negociações é de interesse da nossa economia e do país. Nossos negociadores conseguiram várias concessões e exceções importantes – muito mais do que com o acordo-quadro. Alguns exemplos:

A Suíça poderá decidir – sozinha – ativar a cláusula de salvaguarda para limitar a imigração vinda da UE/AELE em caso de sérios problemas sociais ou econômicos. As condições e as medidas serão definidas exclusivamente pela Suíça e ancoradas na lei. Esta é uma resposta concreta ao descontentamento expressado pelos nossos concidadãos.

A adoção dinâmica do direito europeu concerne a apenas 8 acordos de mais de 140! Com importantes exceções e sujeitas à concordância das autoridades federais, ou mesmo do povo, caso haja referendo. Em caso de rejeição, a UE poderá adotar medidas compensatórias, mas elas deverão ser proporcionais. Para relembrar: a adoção dinâmica já consta no acordo sobre o transporte aéreo (2002) e em Schengen/Dublin (2008) e nunca causou problemas. Fato novo: a Suíça será consultada sistematicamente, assim como os estados-membros da UE, durante a elaboração e o desenvolvimento das legislações que a dizem respeito.

O mecanismo de resolução de disputas segue os princípios usuais do direito internacional. Em caso de litígio, se uma solução política não puder ser encontrada no comitê misto, o tribunal arbitral paritário poderá ser acionado. Este tribunal só consultará a Corte de Justiça Europeia se for necessário interpretar o direito da UE, e apenas quando for essencial. Muito importante: com este mecanismo, a Suíça poderá se defender caso a UE tome medidas compensatórias desproporcionais, o que não é possível hoje.

A UE reconhece – pela primeira vez oficialmente – a necessidade de proteger os salários na Suíça e de prever medidas de acompanhamento. Nossos negociadores conseguiram concessões muito importantes, incluindo a garantia de que o nível atual de proteção não pode ser enfraquecido (cláusula de não regressão). A bola está, portanto, no campo dos sindicatos e dos empregadores suíços, que discutem medidas técnicas. Um acordo parece estar em boa trajetória.

O risco de turismo social foi afastado. Como no passado, a livre circulação das pessoas se aplica apenas aos trabalhadores. Os cidadãos da UE condenados por crimes poderão continuar sendo expulsos.

Com as Bilaterais III, garantiremos a participação plena e inteira da Suíça nos programas de pesquisa europeus, os mais importantes do mundo. É uma garantia de inovação que beneficia diretamente e indiretamente todas as nossas empresas.

“O caminho bilateral é um baluarte contra a adesão à UE ou ao EEE e o isolamento.”

Não há alternativa melhor

A Economiesuisse tomará uma posição definitiva sobre as Bilaterais III durante a consulta que será aberta no final de junho, com base nos textos dos acordos. Uma coisa já é certa: a via bilateral deve ser continuada e desenvolvida. Ela é uma barreira contra a adesão à UE ou ao EEE e contra o isolamento. Um acordo de livre-comércio não ofereceria, de longe, as mesmas vantagens.

A via bilateral, da qual apenas a Suíça se beneficia, nos permite participar de forma setorial no mercado interno em áreas específicas de nossa escolha, enquanto preservamos nossa independência, nossa democracia direta e nosso federalismo. Nestes tempos turbulentos, nossas empresas e nosso país precisam mais do que nunca de uma parceria forte e estável com a UE.

As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente a posição da swissinfo.ch.

Edição: Samuel Jaberg / ptur

Adaptação: Karleno Bocarro

Mostrar mais

Mostrar mais Nosso boletim informativo sobre a política externa A Suíça no mundo: acompanhe aqui nossa cobertura sobre a política externa do país e seus desenvolvimentos. ler mais Nosso boletim informativo sobre a política externa