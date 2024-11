Suíços rejeitam rodovias mais largas e direitos para senhorio

Certas partes das rodovias suíças costumam ser muito congestionadas; após a votação de domingo, as autoridades terão que apresentar novos planos para aliviá-las.

Não a rodovias maiores, não a despejos mais fáceis e regras mais rígidas de sublocação, sim a um novo modelo de financiamento da saúde: Os eleitores suíços deram a última palavra no domingo em uma série de questões discutidas no parlamento.

As pesquisas de opinião previram um dia apertado e, no final, estavam certas. Das quatro questões que foram votadas no domingo, a grande maioria vencedora foi de 53,8% (regras de despejo). E, embora as autoridades suíças tenham conseguido evitar a derrota em todas as quatro questões – outro resultado cogitado de antemão -, elas saíram com um olho roxo na votação principal: uma ampliação das autoestradas do país.

Rodovias – eleitores rejeitam projeto de alargamento de CHF 5 bilhões

Os planos de infraestrutura rodoviária do governo atingiram um muro de pedra: após uma disputa acirrada, 52,7% dos eleitores rejeitaram um projeto de alargamento de autoestrada de CHF 5 bilhões (US$ 5,6 bilhões). O plano, aprovado pelo parlamento no ano passado, envolveria o alargamento ou a construção de novas estradas em seis pontos-chave do sistema de autoestradas do país, principalmente perto da capital, Berna, e em um trecho movimentado entre Genebra e Lausanne.

No domingo, o Partido Verde saudou a rejeição histórica do que chamou de “uma política de transporte ultrapassada”. Juntamente com grupos de esquerda e ecologistas, os Verdes fizeram campanha com argumentos sobre o impacto ambiental do projeto e o medo de que estradas maiores apenas gerassem mais tráfego. Eles agora querem que os fundos sejam gastos em transporte público, mobilidade ativa e renovação das rodovias existentes.

Os defensores do projeto argumentaram que os congestionamentos de trânsito aumentaram nos últimos anos e que o investimento era necessário para acompanhar o ritmo da crescente população suíça. O projeto deve ser visto como parte de uma estratégia abrangente que já inclui investimentos em transporte público e outras formas de mobilidade, disse o Ministro dos Transportes Albert Rösti à televisão pública suíça, SRF, durante a campanha.

Mas o apoio inicial ao projeto diminuiu durante a campanha, segundo as pesquisas, levando a uma derrota final que um político de direita descreveu no domingo como um “soco na cara”. Outro político do Partido Centro envolvido na campanha pelo “sim”, Fabio Regazzi, disse à rádio SRF que o resultado revelou “uma certa mudança” entre a população suíça. Há alguns anos, uma votação como essa teria sido facilmente aceita, calculou Regazzi.

Disputa para modificações no contrato de aluguel

A maioria dos eleitores (53,8%) também rejeitou, no domingo, uma proposta para facilitar a rescisão antecipada de contratos de aluguel por parte do senhorio, a fim de usar uma propriedade para seus próprios fins. Enquanto isso, 51,6% rejeitaram um plano de controles mais rígidos para a sublocação de apartamentos e outras propriedades – tanto residenciais quanto comerciais.

As duas questões ganharam muita atenção, pois a lei do inquilinato afeta a maioria dos suíços. Cerca de 60% da população – a maior porcentagem da Europa – mora de aluguel.

A proposta de flexibilizar as regras de despejo foi rejeitada em quase todos os cantões de língua francesa, com oposição particularmente alta em Genebra (67,8% da população), que sofre com uma escassez crônica de moradias.

A votação de domingo segue a ratificação pelo parlamento, no ano passado, de duas emendas à lei do inquilinato, iniciadas por políticos de direita, em favor dos proprietários. Depois disso, a Asloca, a poderosa associação nacional de inquilinos, lançou um referendo, criticando as mudanças como um ataque do lobby imobiliário.

Os oponentes da mudança de despejo advertiram que ela tornaria mais fácil para os proprietários rescindirem os contratos de aluguel e expulsarem os inquilinos de seus apartamentos sob o pretexto de uso pessoal. Eles os acusaram de querer tirar vantagem da escassez de moradias e de voltar a alugar apartamentos a preços mais altos. Os círculos imobiliários e a direita argumentaram que as revisões legais foram direcionadas e justas e esclareceram a lei atual.

De acordo com a cláusula de sublocação, os proprietários teriam maior margem de manobra para impedir que os inquilinos sublocassem seus apartamentos. Os proprietários poderiam recusar a sublocação “abusiva”, por exemplo, se ela tivesse durado mais de dois anos ou se um apartamento tivesse sido sublocado por um preço muito alto.

A emissora pública suíça, SRF, descreveu os resultados como “um tiro de advertência contra os partidos de centro-direita que inicialmente apoiaram as mudanças no aluguel”.

“As pessoas estão criticando as intervenções na lei do inquilinato em favor dos proprietários”, disse. O Parlamento deverá discutir outros elementos da lei do inquilinato em 2025. Serão debatidas novas regras que dificultariam a ação legal dos inquilinos contra aluguéis altos. Até o momento, uma maioria no parlamento tem se manifestado a favor das mudanças. Mas a votação de hoje pode levar alguns políticos a “reconsiderar a situação”, escreveu a SRF.

Saúde – os eleitores aprovam uma reforma rara no sistema

Por fim, 53,3% dos eleitores aceitaram uma proposta complexa para o setor de saúde que visa aumentar o volume de procedimentos ambulatoriais e desincentivar o tratamento hospitalar de alto custo – ou seja, com pelo menos uma noite passada no hospital.

O resultado significa que um novo modelo de financiamento entrará em vigor nos próximos anos, no qual os cantões e as empresas de seguro de saúde financiarão os diferentes tipos de tratamento de acordo com um modelo padronizado. Atualmente, os cantões pagam 55% dos custos de internação, mas não contribuem de forma alguma para o atendimento ambulatorial; no futuro, a divisão dos custos para ambos será a mesma – no mínimo 26,9% para os cantões, no máximo 76,3% para as seguradoras.

Regine Sauter, do Partido Liberal Radical, de direita, disse no domingo que o resultado foi um “marco para o sistema de saúde suíço”. Não só impulsionará o tratamento ambulatorial, mas também mostra que o sistema é “capaz de se reformar”, disse ela à televisão pública, SRF. Assim como acontece com as aposentadorias, as propostas de reforma do sistema de saúde suíço geralmente têm dificuldade em passar pelos eleitores.

Os oponentes, que não contestaram os benefícios do atendimento ambulatorial, argumentaram que a reforma não seria suficiente para resolver o problema central: o aumento constante, ano a ano, do custo do seguro obrigatório. Os sindicatos, que lançaram o referendo contra a mudança, também alertaram que uma maior influência das seguradoras privadas nos lares de idosos poderia ter um impacto negativo no atendimento.

E, embora tenham conseguido convencer uma maioria na parte francófona da Suíça, no geral foram derrotados graças a um voto “sim” maior nas regiões de língua alemã. Enquanto isso, eles se viam como azarões: estavam enfrentando “um dos grupos de lobby mais poderosos da Suíça” – seguradoras e associações de saúde, disse o político social-democrata David Roth à SRF.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

