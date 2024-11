Keystone / Eddy Risch

Existe na Suíça uma infinidade de apólices de seguro que cobrem quase todas as atividades cotidianas. Algumas delas são obrigatórias e podem representar um ônus importante para o para o orçamento doméstico.

As famílias suíças gastam em média 10% de sua renda no pagamento dessas apólices. Além das que são obrigatórias existem outras altamente recomendadas em determinadas circunstâncias.

Seguro de saúde

Por lei, qualquer pessoa residente na Suíça deve ter um seguro básico de saúde que cubra a maior parte dos procedimentos médicos, desde o parto até as consultas regulares ao clínico ou doenças mais graves. A maioria dos medicamentos prescritos é coberta pela apólice.

Qualquer pessoa que passe a morar Suíça deve fazer um seguro desse tipo no prazo de três meses após sua instalação. Há muitas companhias de seguro de saúde privadas, que oferecem um grande leque de modelos de financiamento, mas o acesso aos cuidados médicos é parecido em todas elas.

A prestação mensal é fixa e não depende da renda ou dos meios financeiros de uma determinada família. Se o custo do seguro for muito elevado, é possível solicitar a assistência do cantão de residência (subsídios).

O seguro básico de saúde não reembolsa o custo total da assistência médica; o segurado deve pagar um valor fixo anual do próprio bolso (a franquia) e 10% dos custos que excedam este valor. A franquia padrão é de 300 francos, mas indivíduos saudáveis tendem a escolher uma franquia mais cara para reduzir as prestações mensais de seus planos. Também é possível reduzir o custo do seguro. aceitando certas restrições (passar por um call-center antes de cada consulta, comprar medicamentos somente em certas farmácias, etc.).

Os prêmios dos seguros de saúde variam de um cantão para outro e de uma seguradora para outra; eles impõem majorações quase todos os anos. É possível comparar preços de prêmios que serão cobrados nos meses seguintes e trocar, em até uma vez por ano, as companhias de seguros em que a apólice está hospedada

Existem seguros suplementares opcionais, que cobrem, por exemplo, cuidados dentários, problemas oftalmológicos ou acidentes imprevistos quando se viaja ao exterior.

Seguro contra acidentes

As assalariadas e os assalariados são automaticamente segurados por seu empregador contra acidentes e doenças ocupacionais. Se eles trabalham mais de oito horas por semana para o mesmo empregador, eles também estão cobertos contra acidentes não profissionais. Isto também se aplica a estagiárias e estagiários, aprendizes, pessoas que trabalham em casa ou que são empregadas ou empregados domésticos.

As donas de casa, crianças, estudantes e pensionistas devem fazer um seguro de acidentes juntamente com seu seguro básico de saúde. As trabalhadoras e os trabalhadores autônomos não são obrigados a fazer seguro contra acidentes.

Seguro de responsabilidade civil

Os proprietários de carros velozes, motocicletas e bicicletas elétricas devem ter um seguro de responsabilidade civil específico para cobrir danos causados a terceiros. Eles podem estender este seguro para cobrir também os danos a seu próprio veículo (carroçaria). Um seguro completo é exigido no leasing de veículos.

Uma apólice mais de responsabilidade geral, que cubra todos os danos causados a terceiros, é, em princípio, opcional. Em geral, no entanto, ela é exigida quando se aluga uma propriedade. e é obrigatória para os donos de cães, na maioria dos cantões.

Ainda sobre veículos, o preço que se paga por uma apólice varia consideravelmente, dependendo da quantia segurada, do excesso e dos riscos incluídos no contrato de seguro. É possível acrescentar opções ao seguro de responsabilidade civil para cobrir também danos causados durante a condução de veículos de terceiros ou hobbies especiais, tais como caça e aeromodelismo.

Seguro residencial

O seguro residencial cobre danos a todos os bens pessoais de uma casa ou apartamento, tais como móveis, televisores e roupas. Esse tipo de apólice entra em jogo em caso de roubo, incêndio ou danos causados pela água, ou seja, quando a causa é externa.

O seguro residencial não é obrigatório, exceto em alguns cantões que exigem que todos estejam segurados contra incêndios e riscos naturais. É possível acrescentar opções para cobrir danos causados por membros da família ou roubo fora de casa.

Adaptação: João Batista Natali

