Deputada suíça renuncia após atirar em imagem de Jesus

Sanija Ameti é copresidente do movimento progressista Operation Libero desde 2021 e é membro do Partido Verde Liberal em Zurique. Keystone-SDA

A política suíça Sanija Ameti renunciou à liderança do Partido Verde Liberal em Zurique depois de uma polêmica sobre fotos suas disparando tiros contra uma imagem cristã. No domingo à noite, ela excluiu as fotos que já haviam sido publicadas na mídia social e pediu desculpas.

A ala jovem do Partido Popular Suíço, de direita, apresentou uma queixa criminal contra Ameti por violação da liberdade de religião e culto, anunciou o partido na manhã de segunda-feira. Nicolas Rimoldi, fundador do Mass-Voll, um movimento formado para protestar contra as medidas pandêmicas, também anunciou que apresentaria queixa.

Depois que o jornal suíço Blick noticiou as fotos publicadas por Ameti no Instagram no domingo, não demorou muito para que a política de 32 anos respondesse às críticas. Ela apagou as fotos depois de tomar conhecimento do conteúdo religioso, escreveu no X e pediu desculpas.

Ameti disse que tinha um catálogo de arte com ela e não prestou atenção ao conteúdo religioso da imagem.

Em meio às críticas, ela renunciou à liderança dos Verdes Liberais em Zurique. O partido também está considerando processos de expulsão, de acordo com uma reportagem da televisão pública suíça SRF. “Na opinião da liderança do partido, a permanência de Sanija Ameti como membro dos Verdes Liberais prejudicaria a reputação dos Verdes Liberais. A fim de evitar maiores danos, o partido está solicitando que os procedimentos de expulsão sejam iniciados imediatamente”, anunciou o partido.

Ameti havia publicado fotos que a mostravam com uma pistola esportiva durante a prática de tiro, bem como uma foto de Maria e Jesus crivados de tiros.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

