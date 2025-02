Alpes suíços, um novo Eldorado para o mercado imobiliário

Andermatt se tornou um símbolo da transformação que está afetando as estações de esqui suíças. Keystone / Urs Flueeler

Os Alpes suíços estão atraindo um número cada vez maior de investidores suíços e estrangeiros, dispostos a injetar centenas de milhões de francos no desenvolvimento de grandes complexos turísticos. Esses projetos faraônicos estão remodelando as paisagens de regiões até então tranquilas, provocando ao mesmo tempo fascínio e polêmica.

No coração do vale de Conches, no cantão do Valais, um promotor imobiliário tem grandes ambições. “Os prédios ficarão aqui. Ali, um canal. Lá, um lago artificial”, explica Jean-Claude Bregy, do projeto ‘Resort Obergoms’, à televisão pública suíça, RTS.

O projeto consiste na construção de um complexo turístico com 130 apartamentos para locação, restaurantes e um centro de bem-estar. O investimento estimado é de CHF 100 milhões (US$ 110 milhões). “Esses investimentos só são viáveis se você investir muito. Se não há oferta e camas quentes, não se pode financiar um projeto como esse. Por isso ele tem essa dimensão”, disse Bregy.

Mas, nessa região acostumada a um turismo suave, o projeto não foi unanimemente aprovado. “É um pouco como o Andermatt, não me agrada nada. O novo vilarejo de Andermatt é bem estranho e não tem nada de suíço”, comentou uma mulher que passava pelo local.

Andermatt, um símbolo de transformação

Localizado no outro lado do vale de Conches, Andermatt se tornou um símbolo de transformação. Nos últimos 20 anos, o bilionário egípcio Samih Sawiris investiu mais de CHF 1,5 bilhão na área, transformando o vilarejo num destino de luxo. O complexo turístico de Andermatt inclui 650 apartamentos de alto padrão, hotéis cinco estrelas e butiques de luxo. E ele ainda não está concluído.

“Ah, ainda há muito por vir. Um hotel, uma alameda, uma conexão com o vilarejo”, diz Sawiris, que também é presidente do Conselho de Administração da Andermatt Swiss Alps.

O renascimento da estação de San Bernardino

Mais ao leste, no cantão do Grisões, a pequena estação de San Bernardino está renascendo graças a um grande projeto. Sob a liderança de Stefano Artioli, promotor imobiliário do Ticino, um vasto complexo turístico está sendo construído.

Há dois anos, as pistas de esqui foram reabertas após um hiato de uma década, e os prédios antigos foram transformados em hotéis e apartamentos. “Inicialmente, calculamos o projeto em CHF 300 milhões, mas chegaremos perto de meio bilhão”, diz Stefano Artioli, presidente com Conselho de Administração da San Bernardino Swiss Alps.

Artioli tem grandes planos para San Bernardino, que ele espera transformar numa “pequena Zermatt” do sul da Suíça. “A Suíça é um país seguro, com um sistema imobiliário estável. Aqui, muitas coisas funcionam muito bem. E no que diz respeito ao nosso turismo, as pessoas que vêm morar na Suíça já têm um perfil de qualidade”, afirma ele.

Impacto nas comunidades locais

Embora esses complexos turísticos estimulem a economia local e revelem o potencial das regiões alpinas, eles também têm consequências para a população.

A chegada desses investimentos gigantescos está elevando os preços das propriedades, o que pode prejudicar os moradores locais. Nos últimos dez anos, nos Grisões, no Valais e na Suíça central, as taxas médias de crescimento anual dos preços dos imóveis foram de 4,3%, 2,7% e 5,9%, respectivamente, de acordo com dados da consultoria imobiliária Wüest Partner.

Essa tendência é ainda mais acentuada em determinados municípios, como Mesocco, onde fica San Bernardino. Lá, o preço por metro quadrado de uma segunda residência aumentou de CHF 6.960 em 2020 para CHF 9.080 em 2024. Esse também o caso de Andermatt, onde esse valor aumentou de CHF 8.130 em 2014 para CHF 22.050 em 2024.

