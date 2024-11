Já ouviu a história da empresa suíça que instalou detectores de riso?

Situação engraçada: o ex-ministro da Fazenda Hans-Rudolf Merz dá risada no parlamento em 2010. Keystone / Peter Klaunzer

Série Swiss oditties , Episódio 2: O grupo de seguros suíço Baloise está medindo a frequência de risos em um escritório para tentar melhorar o bem-estar dos funcionários. No teste, trabalhadores que não riem o suficiente recebem um e-mail com um vídeo engraçado. O que está acontecendo? Será que os suíços precisam que façam cócegas neles? E como dois ex-ministros do governo entram nesta história?

“O adulto médio ri cerca de 15 vezes por dia e por isso que consideramos que a cada duas horas deveria ser possível uma pessoa dar ao menos quatro risadas. Menos do que isso é insuficiente”, explica a gerente do projeto Alexandra Toscanelli Link externoem uma entrevistaLink externo ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung .

A seguradora Baloise instalou um dispositivo chamado Chief LOL Officer (“diretor das gargalhadas” em uma tradução livre) nos escritórios de um cliente com dez funcionários. Se algum trabalhador não atingir sua cota de risadas porque está estressado ou — quem sabe, talvez trabalhando? — o LOL Officer saberá. O dispositivo usa um microfone e inteligência artificial (IA) para medir sons no ambiente e, se notar falta de alegria, encaminha um email para o funcionário.

De acordo com Toscanelli, o email pode conter um meme, um vídeo de um gato caindo de uma mesa ou um acidente inofensivo de uma scooter. Ela admite que vídeos de gatos não agradam todos, ao contar que uma agência especializada em mídia social compilou “o melhor da internet”.

Toscanelli garante: o projeto não é uma piada. “Mas fico feliz se ele fizer as pessoas sorrirem”, disse. “O dispositivo também deve encorajar o riso, mas acima de tudo estamos medindo quantas risadas as pessoas dão em determinado ambiente. E se não for um nível suficiente, então motivamos os funcionários a rirem um pouco mais, espero.”

Mas será que não é possível fingir uma risada e evitar que o Oficial LOL distraia você? “Treinamos a IA […] usando risadas reais”, explicou Toscanelli. “Ontem, montamos o dispositivo na empresa de teste – tossimos e rimos artificialmente para enganar a IA, mas funcionou. Mas até mesmo o riso falso ajuda na saúde mental. A serotonina [um hormônio que melhora o humor] ainda é liberada assim que os músculos da risada são ativados”.

Saúde mental

O objetivo do projeto é melhorar a saúde mental em pequenas e médias empresas, que são os grupos-alvo do projeto. A assiduidade e saúde mental dos trabalhadores são questões importantes nestas empresas, principalmente porque custam muito dinheiro. De acordo com Baloise, as empresas suíças perdem CHF 6,5 bilhões (US$ 7,5 bilhões) por ano por conta de problemas na saúde mental dos funcionários.

“Ainda falamos muito menos sobre problemas mentais do que sobre uma perna quebrada”, disse Toscanelli. Ela reconheceu, no entanto, que “o riso não é a solução para tudo”. “Também precisamos de contatos, linhas diretas e centros de ajuda”, disse ela.

Os benefícios médicos do riso são algo sobre o qual o ex-ministro da Economia Johann Schneider-Ammann sabe alguma coisa. Schneider-Ammann Link externoganhou as manchetes internacionaisLink externo em 2016 quando, ocupando a cadeira de presidente da Suíça, fez um discurso no Dia Nacional dos Doentes centrado no tema risadas.

“Rir faz bem à saúde, segundo um ditado popular. Como eu, você certamente já passou por isso”, disse Schneider-Ammann. Justo — nada de extraordinário nisso. O motivo pelo qual a fala do político viralizou, no entanto, foi por conta do seu jeito de falar.

Conteúdo externo

Tudo bem, você não necessariamente espera que os políticos tenham o timing cômico de um comediante de stand-up, mas se você não fala francês, pode pensar que Schneider-Ammann estava anunciando o diagnóstico de uma doença terminal. Ainda assim, ele fez as pessoas rirem, então missão cumprida.

E para ser justo, Schneider-Ammann realmente tem senso de humor. Algumas semanas após a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA em 2016, perguntaram a ele se ele havia falado com seu novo colega do outro lado do Atlântico. Ele disse que não, mas que havia escrito uma carta parabenizando-o. Ele então explicou como isso havia acontecido: “Na noite anterior à eleição, eu tinha duas cartas na minha mesa e fui instruído a assinar as duas. Assinei uma delas. E na manhã seguinte tive que assinar a outra…”

Conteúdo externo

Outro político suíço que viralizou foi o ex-ministro das Finanças Hans-Rudolf Merz, que em 2010 arrancou gargalhadas do parlamento ao fornecer informações sobre importações e vendas de carne de … BB-Bündnerfleisch! Mais tarde, ele disse que rachou de rir com o uso de tal linguagem burocrática sendo aplicada à carne do produzida no montanhoso cantão Grisões.

Mesmo que você não fale uma palavra de alemão, se você não rir – ou pelo menos sorrir – ao assistir a este pequeno clipe, então não há nada que o Oficial LOL possa fazer por você.

Conteúdo externo

Edição: Samuel Jaberg/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)

