Companhia Ferroviária Suíça cai no ranking europeu

Viagem de trem na Suíça: cênica, pontual e cara. Keystone / Laurent Gillieron

Um estudo realizado há um mês por uma ONG especializada em transporte público classificou a Companhia Ferroviária Suíça (SBBLink externo, na sigla em alemão) como a segunda melhor empresa ferroviária da Europa. No entanto, isso se baseou em um erro de cálculo; a empresa ferroviária da Suíça está, na verdade, em 11º lugar, informaLink externo o canal público de televisão RTS.

Em um estudo da ONG Transporte e Meio Ambiente (T&E), publicado no início de dezembro e citado pela mídia, a SBB foi classificada como a segunda melhor empresa ferroviária da Europa. T&E baseou suas conclusões em uma comparação de 27 empresas europeias, com o objetivo de incentivar as empresas ferroviárias e os governos europeus a progredir e aprender uns com os outros.

Entretanto, segundo a RTS, a classificação estava incorreta. Alertada por entusiastas de trens e conhecedores de ferrovias europeias que ficaram surpresos com a pontuação da Suíça, a ONG explicou que havia cometido um erro em seus cálculos e publicou uma correção. Como resultado, a SBB baixou do segundo para o décimo primeiro lugar, atrás da SNCF (França) e das ferrovias nacionais da Áustria, Espanha e Suécia.

Meia-tarifa padrão

O motivo da nova pontuação mais baixa foi um erro inicial na forma como a ONG anotou os preços das passagens. Quando contatada, T&E disse à RTS que havia baseado suas conclusões nos preços das passagens conforme indicado no site da SBB. Entretanto, o padrão nesse site é o preço de uma passagem de meia tarifa, e não a tarifa integral paga pelos passageiros que não têm um cartão de desconto especial.

Esse erro faz toda a diferença, pois o preço das passagens é um fator importante no estudo comparativo: representa 25% da avaliação. Na categoria de tarifas, a SBB chegou a ficar entre as piores da classe após essa correção. Ela agora é uma das três empresas com a classificação mais baixa, ao lado da Eurostar e da GWR, uma empresa britânica.

Mesmo assim…boa pontuação

No entanto, T&E garante que nem tudo é desgraça e tristeza para as viagens de trem na Suíça. Entre outros pontos positivos, o autor do estudo, Victor Thévenet, diz que comprar um cartão de meia-tarifa na Suíça é muito vantajoso, e muitas pessoas têm um. A ONG também afirma que as conclusões gerais do estudo permanecem inalteradas: as SBB continua sendo um modelo em termos de pontualidade, facilidade de reserva e para viajar com uma bicicleta.

A SBB ainda não respondeu às solicitações de comentários da RTS, devido ao horário de expediente de fim de ano. De acordo com a RTS, a empresa também não forneceu nenhum comentário à T&E, depois que esta a informou sobre a correção.

Adaptação: Alexander Thoele (com DeepL)

