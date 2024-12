Suíça inaugura bondinho mais íngreme do mundo

O bondinho mais íngreme do mundo está em operação no Oberland Bernês Keystone-SDA

O bondinho mais íngreme do mundo, que liga os vilarejos de Stechelberg e Mürren, na região do Oberland Bernês, começou a receber passageiros no sábado.

A viagem até os penhascos íngremes do Mürrenfluh, com um declive de 159,4%, leva apenas quatro minutos.

O icônico bondinho sobe 775 metros em uma extensão de cabos de quase 1.194 metros. Cada uma das duas cabines do bondinho pode acomodar 85 passageiros. A Schilthornbahn AG diz que o bondinho pode transportar 800 pessoas por hora quando estiver funcionando em sua capacidade total.

Devido à inclinação íngreme, as cabines ficam penduradas em braços de onze metros de comprimento. O bondinho, sustentado por duas torres e viajando a sete metros por segundo, opera automaticamente sem nenhuma equipe. Câmeras e sensores garantem o monitoramento constante, de acordo com os relatórios.

Local de filmagem de James Bond

O bondinho faz parte do projeto “Schilthornbahn 20XX”. O Schilthorn, conhecido como “Piz Gloria” no filme de James Bond de 1969, A Serviço Secreto de Sua Majestade, poderá ser acessado durante todo o ano. No entanto, a seção superior entre Birg e Schilthorn está fechada desde meados de outubro.

O projeto envolve a construção de um novo sistema de bondinhos com três seções, cada uma com duas cabines, indo de Stechelberg a Mürren, passando por Birg até o Schilthorn.

Isso eliminará a necessidade de transferências, reduzindo o tempo de viagem de 32 minutos para pouco mais de 18 minutos. A Schilthornbahn AG estima o custo em CHF90 a CHF100 milhões (US$ 100-112 milhões). A conclusão do projeto está prevista para a primavera de 2026.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

