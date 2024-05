Bondinhos suíços bombaram no inverno 2023-2024

A neve no final de março e em abril deu novo impulso aos bondinhos nas regiões de grande altitude. KEYSTONE

Na temporada de inverno até o final de abril de 2024, as operadoras de bondinhos e teleféricos transportaram 3% mais visitantes em comparação com o inverno anterior e 5% a mais do que a média de cinco anos.

A neve em novembro, seguida pelas boas condições no Natal, no Ano Novo e em janeiro, criou uma base sólida para as operações, informou a associação suíça de teleféricos na quarta-feira.

Embora o clima quente em fevereiro e março tenha afetado as estações de esqui mais baixas, a neve no final de março e em abril trouxe um novo impulso às regiões de grande altitude.

De acordo com a associação, houve grandes diferenças regionais em termos de sorte, dependendo das condições climáticas. As montanhas ao redor de Friburgo, com suas áreas de esqui de média altitude, registraram uma queda de 31% no número de visitantes, enquanto a cadeia de montanhas do Jura teve uma queda de 26%. O leste da Suíça registrou o maior crescimento, com 9%. A temporada no cantão de Ticino, ao sul, foi salva pela neve em março, o que significa que a queda foi de apenas 1%.

Em termos de tamanho da empresa, as operadoras de teleféricos maiores, com um faturamento de mais de CHF 20 milhões (US$ 22 milhões), cresceram mais do que as menores. Seu número de visitantes aumentou 5%, enquanto as empresas com faturamento inferior a CHF 2 milhões caíram 35%. Entretanto, as empresas maiores também estão em altitudes mais altas, explicou a associação.

