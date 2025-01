Suíça restaura e restitui relógio excepcional ao Brasil

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva vê o relógio de 1808 devolvido durante uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto em Brasília, em 8 de janeiro de 2025. Lula recebeu 21 obras de arte restauradas que haviam sofrido danos durante a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. KEYSTONE/ANDRE BORGES

Um relógio excepcional de 300 anos, restaurado na Suíça, foi devolvido ao Brasil na quarta-feira. Ele foi danificado durante o ataque ao palácio presidencial em 8 de janeiro de 2023. A peça foi beneficiada com a experiência completa de especialistas capazes de realizar uma restauração dessa escala.

2 minutos

Fernando Hirschy Suíço-brasileiro formado em jornalismo e comunicação social pela Universidade de Friburgo, Suíça. Ex-colaborador da antiga Rádio Suíça Internacional (RSI), que deu origem à swissinfo.ch. Fernando Hirschy com RTS

Os manifestantes quebraram tudo dentro do Palácio do Planalto, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, inclusive o relógio, revelado nas imagens da câmera de vigilância em frente a ele.

A Suíça e a empresa relojoeira suíça Audemars Piguet imediatamente ofereceram seu know-how para restaurá-lo.

Presente do século XVIII

O relógio Martinot foi provavelmente fabricado em Paris no início do século XVIII. Existem apenas dois no mundo. Na época, ele foi um presente da corte francesa para o rei de Portugal, que o levou para o Brasil.

Foram necessárias mais de mil horas de trabalho de uma equipe de artesãos sob a supervisão do mestre relojoeiro Dominique Mouret, em Sainte-Croix, no cantão de VD. Relojoeiros, marceneiros, fabricantes de bronze, esmaltadores e sopradores de vidro estiveram todos envolvidos em trazer essa peça real o mais próximo possível de seu estado original.

+Suíça condena a invasão em Brasília

A Suíça se orgulha de ter contribuído para essa operação a favor do povo brasileiro. A Audemars Piguet cobriu todos os custos, bem como o transporte e o seguro, embora o valor permaneça confidencial.

A empresa acredita que é natural oferecer esse know-how suíço para preservar o patrimônio do país. Além disso, a marca suíça ressalta que o conhecimento necessário para o tratamento do relógio foi compartilhado com artesãos brasileiros.

