Cansaço emocional cresce entre trabalhadores na Suíça

Um novo barômetro da Travail.Suisse revela que trabalhadores suíços enfrentam níveis crescentes de exaustão emocional, apesar de continuarem majoritariamente satisfeitos com seus empregos.

2 minutos

Fernando Hirschy Sou responsável da distribuição e dos canais de mídia social da redação de língua portuguesa, produzo reportagens e conteúdo multimídia, além de adaptações em português. Suíço-brasileiro formado em jornalismo e comunicação social pela Universidade de Friburgo, Suíça. Ex-colaborador da antiga Rádio Suíça Internacional (RSI), que deu origem à SWI swissinfo.ch.

O Barômetro das Condições de Trabalho 2025, elaborado pela organização sindical Travail.Suisse em parceria com a Universidade de Ciências Aplicadas de Berna, mostra uma tendência preocupante: a dificuldade crescente dos trabalhadores para se desconectarem do trabalho. A pesquisa, feita com 1.422 pessoas em todo o país, aponta que quatro em cada dez entrevistados terminam o dia regularmente exaustos.

Mais de um quarto dos participantes afirma ter que permanecer disponível fora do horário oficial, o que compromete o período de recuperação física e mental. Além disso, cerca de um terço diz não ter tempo suficiente para descansar, enquanto um quinto considera quase impossível conciliar a vida profissional com a vida privada. Esses sinais reforçam um quadro de sobrecarga que tem se ampliado nos últimos anos.

Apesar disso, a satisfação geral permanece alta: 82,6% dos entrevistados afirmam estar contentes com o próprio trabalho, um leve aumento em relação a 2024. O contraste entre bem-estar emocional e satisfação profissional revela um mercado que continua oferecendo segurança e estabilidade, mas que exige esforços cada vez maiores para manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Mostrar mais

Mostrar mais Trabalhadores suíços sofrem de cansaço emocional Este conteúdo foi publicado em Os trabalhadores suíços estão cada vez mais cansados emocionalmente, tendo dificuldade em desligar-se do trabalh. ler mais Trabalhadores suíços sofrem de cansaço emocional