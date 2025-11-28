The Swiss voice in the world since 1935

Cansaço emocional cresce entre trabalhadores na Suíça

Um novo barômetro da Travail.Suisse revela que trabalhadores suíços enfrentam níveis crescentes de exaustão emocional, apesar de continuarem majoritariamente satisfeitos com seus empregos.

O Barômetro das Condições de Trabalho 2025, elaborado pela organização sindical Travail.Suisse em parceria com a Universidade de Ciências Aplicadas de Berna, mostra uma tendência preocupante: a dificuldade crescente dos trabalhadores para se desconectarem do trabalho. A pesquisa, feita com 1.422 pessoas em todo o país, aponta que quatro em cada dez entrevistados terminam o dia regularmente exaustos.

Mais de um quarto dos participantes afirma ter que permanecer disponível fora do horário oficial, o que compromete o período de recuperação física e mental. Além disso, cerca de um terço diz não ter tempo suficiente para descansar, enquanto um quinto considera quase impossível conciliar a vida profissional com a vida privada. Esses sinais reforçam um quadro de sobrecarga que tem se ampliado nos últimos anos.

Apesar disso, a satisfação geral permanece alta: 82,6% dos entrevistados afirmam estar contentes com o próprio trabalho, um leve aumento em relação a 2024. O contraste entre bem-estar emocional e satisfação profissional revela um mercado que continua oferecendo segurança e estabilidade, mas que exige esforços cada vez maiores para manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

