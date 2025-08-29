Chanceler austríaco visita a Suíça pela primeira vez

Os tópicos discutidos incluíram transporte, proteção ambiental e desenvolvimento regional, informou o Ministério suíço das Finanças na quinta-feira.
Ambas as partes reconheceram a cooperação na proteção contra enchentes, onde um grande projeto conjunto está sendo levado adiante com a regulamentação do Reno Alpino (Rhesi). O tratado correspondente está em vigor desde 1º de julho.
A segurança europeia também foi um dos principais tópicos de discussão. As delegações discutiram as perspectivas nos Bálcãs Ocidentais, bem como a guerra na Ucrânia e os planos para a reconstrução do país, de acordo com uma declaração.
Os ministros Karin Keller-Sutter (Finanças), Ignazio Cassis (Relações Exteriores e o chanceler austríaco Christian Stocker também discutiram os objetivos da presidência da Suíça na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) no próximo ano.
A política comercial – incluindo o impacto da política alfandegária dos EUA e a importância do comércio aberto e regulamentado para a prosperidade global – também foi um tópico da reunião.
De acordo com o Ministério suíço das Relações Exteriores (EDA, na sigla em alemão), a Áustria é um dos parceiros comerciais mais importantes da Suíça. No ano passado, a Áustria foi o décimo parceiro comercial mais importante, com um volume de comércio de 17,2 bilhões de francos (US$ 21,5 bilhões). A Suíça também é um dos mais importantes investidores na Áustria.
De acordo com a agência de notícias APA, a Suíça é o quinto maior parceiro comercial da Áustria e o terceiro mercado turístico mais importante.
