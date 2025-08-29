The Swiss voice in the world since 1935
Notícias

Chanceler austríaco visita a Suíça pela primeira vez

Um homem e uma mulher se cumprimentando
O chanceler federal austríaco Stocker visita a Suíça pela primeira vez. Keystone-SDA

O chanceler austríaco, Christian Stocker, fez sua primeira visita oficial à Suíça desde que assumiu o cargo. As conversas em Berna com o governo federal foram centradas nas relações bilaterais.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Os tópicos discutidos incluíram transporte, proteção ambiental e desenvolvimento regional, informou o Ministério suíço das Finanças na quinta-feira.

Ambas as partes reconheceram a cooperação na proteção contra enchentes, onde um grande projeto conjunto está sendo levado adiante com a regulamentação do Reno Alpino (Rhesi). O tratado correspondente está em vigor desde 1º de julho.

A segurança europeia também foi um dos principais tópicos de discussão. As delegações discutiram as perspectivas nos Bálcãs Ocidentais, bem como a guerra na Ucrânia e os planos para a reconstrução do país, de acordo com uma declaração.

Mostrar mais

Os ministros Karin Keller-Sutter (Finanças), Ignazio Cassis (Relações Exteriores e o chanceler austríaco Christian Stocker também discutiram os objetivos da presidência da Suíça na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) no próximo ano.

A política comercial – incluindo o impacto da política alfandegária dos EUA e a importância do comércio aberto e regulamentado para a prosperidade global – também foi um tópico da reunião.

De acordo com o Ministério suíço das Relações Exteriores (EDA, na sigla em alemão), a Áustria é um dos parceiros comerciais mais importantes da Suíça. No ano passado, a Áustria foi o décimo parceiro comercial mais importante, com um volume de comércio de 17,2 bilhões de francos (US$ 21,5 bilhões). A Suíça também é um dos mais importantes investidores na Áustria.

De acordo com a agência de notícias APA, a Suíça é o quinto maior parceiro comercial da Áustria e o terceiro mercado turístico mais importante.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do DeepL

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

Notícias

Foto em preto e branco de homem idoso

Mostrar mais

História

Morre aos 99 anos Shlomo Graber, sobrevivente do Holocausto

Este conteúdo foi publicado em Morreu aos 99 anos Shlomo Graber, sobrevivente de Auschwitz e um dos últimos testemunhos vivos da Shoah na Suíça. Ele dedicou sua vida à arte e à preservação da memória.

ler mais Morre aos 99 anos Shlomo Graber, sobrevivente do Holocausto
Pessoa cuidando de um idoso.

Mostrar mais

Voluntariado aumenta bem-estar

Este conteúdo foi publicado em O voluntariado pode ter um efeito positivo na saúde mental. De acordo com uma pesquisa realizada na Suíça, Alemanha e Áustria, as pessoas que fazem voluntariado para ajudar os outros também se fortalecem.

ler mais Voluntariado aumenta bem-estar
A U-Blox recebe uma oferta de compra da empresa de capital privado norte-americana Advent

Mostrar mais

Mercado de trabalho

Investidores compram U-Blox por US$ 1,3 bilhão

Este conteúdo foi publicado em O grupo de private equity Advent International ofereceu 1,30 bilhão de dólares pelo controle da suíça U-Blox Holding.

ler mais Investidores compram U-Blox por US$ 1,3 bilhão

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR