Dados de passageiros aéreos na Suíça serão monitorados

A Suíça deve introduzir um banco de dados de passageiros Keystone-SDA

A Suíça introduz um banco de dados nacional de passageiros aéreos após aprovação do Parlamento.

As novas regras devem entrar em vigor após o parlamento realizar alguns esclarecimentos.

O objetivo é implementar o sistema de Registro de Nome de Passageiros, que já foi adotado na União Europeia e nos Estados Unidos. Trata-se de uma ferramenta eficaz no combate ao terrorismo e aos crimes graves, segundo afirmam diversos representantes eleitos de todas as vertentes do espectro político.

Caso a Suíça não siga esse exemplo, isso poderá se tornar uma lacuna no centro da Europa.

As informações relativas a dados pessoais confidenciais não serão compartilhadas. No que se refere à retenção de dados, aqueles que não apresentarem qualquer indício de ligação com infrações terroristas ou outros crimes graves não serão armazenados por mais de seis meses. Além disso, esses dados serão pseudonimizados após um mês.

