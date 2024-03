Cinco dos seis esquiadores desaparecidos foram encontrados mortos na Suíça

KEYSTONE/© KEYSTONE / OLIVIER MAIRE

Os corpos de cinco esquiadores desaparecidos foram encontrados perto da montanha Tête Blanche, no cantão do Valais, no sudoeste da Suíça, na noite de domingo. As autoridades locais ainda estão procurando por uma sexta pessoa, anunciou a polícia cantonal do Valais na manhã de segunda-feira.

3 minutos

Três equipes de resgate e um policial foram enviados à cabana de montanha Dent-Blanche por volta das 19h30 de domingo à noite, informou a polícia cantonal do Valais. Por volta das 21h20, eles chegaram à área da Tête Blanche, onde rapidamente descobriram cinco dos seis esquiadores desaparecidos “sem nenhum sinal de vida”.

O grupo havia saído em uma rota de esqui de turismo entre Zermatt e Arolla, informou a polícia cantonal no domingo. A Tête Blanche fica na metade do caminho entre as duas estações de esqui. A polícia disse que o grupo desaparecido era composto por cinco pessoas do cantão do Valais e uma pessoa do cantão de Friburgo, todos com idades entre 21 e 58 anos.

Clima dificulta a busca

A polícia do Valais disse que as equipes de ambos os lados da rota foram alertadas e várias técnicas foram usadas para localizar os esquiadores. Um membro do grupo conseguiu entrar em contato com as equipes de resgate às 17h19 de sábado, o que lhes permitiu localizar os esquiadores na área da Tête Blanche.

No entanto, a tempestade no lado sul dos Alpes e o risco de avalanches impediram que helicópteros e equipes de resgate se aproximassem da área no sábado, conforme relatado no domingo.

No domingo, unidades especiais da polícia cantonal, incluindo membros do grupo de montanha e da equipe técnica e de telecomunicações, foram mobilizadas juntamente com as equipes de resgate da Organização de Resgate do Cantão do Valais e do exército.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

