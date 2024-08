População suíça continua envelhecendo

Mais idosos vivem hoje na Suíça. As mais recentes estatísticas oficiais mostram que a parcela de pessoas com mais de 65 anos aumentou em 2,3% em 2023.

De acordo com uma declaraçãoLink externo do Departamento Federal de Estatísticas (BfS, na sigla em alemão) na quinta-feira, 1,73 milhão de pessoas com mais de 65 anos viviam na Suíça no final de 2023, em comparação com 1,69 milhão um ano antes. O número de pessoas com mais de 65 anos de idade aumentou em todos os cantões. Obwalden, Friburgo, Schwyz, Turgóvia e Uri foi o que mais cresceram, ou seja, mais de 3%.

Em 2023, 503.600 pessoas na Suíça tinham pelo menos 80 anos de idade, em comparação com 485.600 em 2022 (3,7%). Todos os cantões registraram um aumento. Esse aumento foi particularmente acentuado em Obwalden, Friburgo e Nidwalden, com um aumento de mais de cinco por cento.

O número de centenários e idosos também aumentou. Em 2023, havia 2.086 pessoas nessa faixa etária vivendo na Suíça, em comparação com 1.948 em 2022 (7,1%). A proporção de mulheres na população aumenta com a idade. Há cinco vezes mais mulheres do que homens entre os centenários (1.708 mulheres em comparação com 378 homens).

Crescimento populacional de 1,7%

No final do ano passado, 8,96 milhões de pessoas viviam na Suíça. Isso foi anunciado pelo FSO em abril deste ano com base em números provisórios e agora foi confirmado. Entretanto, diferentemente do número anunciado em abril, o crescimento populacional não foi de 1,6%, mas de 1,7%.

Assim, a população residente permanente cresceu quase duas vezes mais rápido do que em 2022, quando o FSO registrou um aumento de 0,9%. O FSO já escreveu em abril que isso significava que o crescimento populacional na Suíça era o mais alto desde o início da década de 1960. Todos os cantões registraram um aumento na população.

