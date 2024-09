População da Suíça ultrapassa 9 milhões de habitantes

Foram necessários 12 anos para que a população da Suíça aumentasse de oito para nove milhões (de 2012 a 2024) Keystone-SDA

A população residente permanente na Suíça ultrapassou nove milhões de pessoas pela primeira vez no final de junho deste ano. No final do segundo trimestre, 9.002.763 pessoas estavam vivendo permanentemente na Suíça, conforme relatado pelo Departamento Federal de Estatística (DFE) na quinta-feira.

Foram necessários 12 anos para que a população da Suíça aumentasse de oito para nove milhões (de 2012 a 2024), o mesmo tempo que levou para aumentar de cinco para seis milhões (1955-1967). De acordo com o departamento de estatísticas da Suíça, 6.560.361 da população residente permanente são suíços e 2.442.402 são estrangeiros.

Cerca de 5,460 milhões de pessoas têm entre 20 e 64 anos de idade. Crianças e jovens adultos são quase 1,790 milhão. O número de pessoas com 65 anos ou mais é de 1,753 milhão.

Quase 1,954 milhão de pessoas vivem na região do Planalto Suíço que inclui os cantões de Berna, Friburgo, Solothurn, Neuchâtel e Jura. Na região do Lago de Genebra, com os cantões de Vaud, Valais e Genebra, o número é de quase 1,745 milhão. Um bom número de 1,231 milhão de pessoas foi contado nos cantões de Basileia-Cidade, Basileia-Campo e Argóvia, no noroeste da Suíça.

Quase 1,613 milhão de pessoas viviam no cantão de Zurique. Um bom número de 1,243 milhão de pessoas vivem nos cantões de Glarus, Schaffhausen, os dois cantões de Appenzell, St. Gallen, Grisões e Turgóvia, no leste da Suíça. De acordo com o DFE, os cantões centrais suíços de Lucerna, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden e Zug têm cerca de 858.400 residentes permanentes. A população do Ticino, na Suíça italiana, é de aproximadamente 358.000 habitantes.

No final de junho de 2023, havia mais de nove milhões de pessoas vivendo na Suíça pela primeira vez, mas esse número também incluía a população estrangeira residente não permanente, como os requerentes de asilo. A população residente permanente era de cerca de 8,9 milhões de pessoas no final do primeiro semestre de 2023.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

