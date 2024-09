Supremo suíço aprova zona de prostituição

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A disposição da lei municipal da cidade de Lucens, no oeste da Suíça, foi contestada por uma empresa imobiliária. Em uma audiência pública na sexta-feira passada, o 2º Tribunal de Direito Público deferiu parcialmente o recurso apresentado pela empresa proprietária de um antigo lar de idosos. A empresa queria converter o prédio em um bordel. O município reagiu adotando uma lei que proíbe essa atividade nas proximidades de determinados locais, como lojas de alimentos, consultórios médicos, creches, escolas e igrejas.

