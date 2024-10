Trabalho em tempo integral aumenta risco de câncer

Os pesquisadores descobriram que o risco de câncer era maior nas mulheres que trabalhavam do que nos homens. Keystone-SDA

Os trabalhadores em tempo integral têm um risco maior de câncer, afirmam pesquisadores da Universidade de Friburgo. Em um novo estudo, eles descobriram que as pessoas com uma carga de trabalho de 100% têm maior probabilidade de desenvolver câncer do que as pessoas com outras carreiras. As razões para isso não são claras.

No entanto, os pesquisadores disseram na quarta-feira que esse é mais o caso das mulheres do que dos homens. O estudo, que contou com o apoio do Fundo Nacional de Pesquisa Científica da Suíça (FNPC), foi publicado na revista Scientific Reports.

De acordo com o estudo, as mulheres que trabalham em tempo integral têm um risco de câncer significativamente maior do que as mulheres que cuidam da casa e dos filhos em tempo integral. Os homens autônomos, por outro lado, têm menos probabilidade de desenvolver câncer do que os homens empregados.

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão analisando as trajetórias de carreira de mais de 12.500 mulheres e homens nascidos entre 1915 e 1945 em 14 países europeus, juntamente com todos os casos de câncer nesses indivíduos.

Outros estudos agora esclarecerão a ligação entre a carga de trabalho e o risco de desenvolver câncer.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

