Поможет ли Snow Compass выжить горнолыжным курортам?

Горный курорт Адельбоден, кантон Берн, Швейцария, 1 января 2016 года. Keystone / Peter Schneider

Потепление в Альпах продолжается и горнолыжным курортам всё чаще приходится пересматривать свои стратегии развития — особенно тем, что расположены на небольших и средних высотах. Ведь там стабильный снежный покров становится всё чаще скорее исключением, чем правилом. Ответом на все эти вызовы может стать новый предложенный учеными инструмент: Snow Compass

8 минут

Телеканал SRF, с участием Саймона Брэдли (Simon Bradley) Доступно на 2 других языках English en ‘Snow Compass’ guides Swiss resorts through declining snowfall Оригинал Читать далее ‘Snow Compass’ guides Swiss resorts through declining snowfall

中文 zh “雪况罗盘”为瑞士滑雪度假区应对降雪减少提供指引 Читать далее “雪况罗盘”为瑞士滑雪度假区应对降雪减少提供指引

Зимний сезон в Швейцарии начался на редкость удачно: уже в начале декабря 2025 года в ряде горнолыжных курортов выпало значительное количество снега. Однако за благоприятным внешним видом скрывается куда более сложная долгосрочная реальность. Потепление в Альпах продолжается и горнолыжным курортам всё чаще приходится пересматривать свои стратегии развития — особенно тем, что расположены на небольших и средних высотах. Ведь там стабильный снежный покров становится всё чаще скорее исключением, чем правилом.

Ответом на все эти вызовы может стать новый предложенный учеными инструмент: Snow Compass. Изменение климата в Швейцарии заметно в особенной степени: приземный слой атмосферы (тропосфера) нагревается здесь почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Граница устойчивого снежного покрова постоянно уходит все выше и выше и последствия этого процесса ощущаются всё острее, но особенно они заметны в горных туристических регионах.

Граница устойчивого снежного покрова постоянно уходит все выше и выше. SWI swissinfo.ch

Из-за этого вопросы, которые ещё недавно казались исключительно теоретическими, сегодня приобретают совершенно практическое значение: какими будут зимы в будущем, на какой объём естественного снега можно рассчитывать, насколько технически и экономически оправдано искусственное оснежение и какие стратегии адаптации следует выбирать курортам? Чтобы помочь специалистам туристической отрасли ответить на все эти вопросы, ученые, получив доступ к детализированным научным климатическим моделям, предлагают сегодня самые разные программы-приложения, оценивающие вероятность возникновения устойчивого естественного снежного покрова (включая потенциал и перспективы систем искусственного оснежения) в 23 основных горных регионах Швейцарии.

Искусственный снег на горнолыжном курорте Титлис в регионе Энгельберг, кантон Обвальден. © Keystone / Alexandra Wey

В ноябре 2025 года была официально анонсирована одна из таких программ. Речь идёт о проекте Snow Compass, разработанном национальной туристической организацией Schweiz Tourismus в сотрудничестве с Ассоциацией швейцарских канатных дорог (Seilbahnen Schweiz), Ассоциацией швейцарских туристических менеджеров (Schweizer Tourismusmanager Verband), Институтом изучения снега и лавин (WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF), Федеральным Ведомством метеорологии и климатологии (Meteo Schweiz) и Высшей технической школой Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ВТШ/ETH Zürich).

Три стратегии

По словам Берно Штоффеля (Berno Stoffel), директора ассоциации Seilbahnen Schweiz, эта симуляционная модель была воспринята в отрасли «весьма позитивно». Анализ имеющихся данных, произведенный при помощи Snow Compass, показывает, что в разных регионах Швейцарии уже сформировались три основные стратегии адаптации горных курортов к новым климатическим реалиям. Так, например, высокогорные курорты делают ставку на дальнейшее развитие классического зимнего туризма. Они инвестируют в лыжную и прочую инфраструктуру, расположенную на больших высотах, развивают современные системы искусственного оснежения, совершенствуют управление лыжными трассами, расширяют гостиничный базис, налаживают региональные партнёрства.

Показать больше

Показать больше Адаптация к изменению климата Поможет ли Snow Compass выжить горнолыжным курортам? Этот контент был опубликован на Как Snow Compass помогает швейцарским курортам в условиях глобального потепления планировать свою работу. Читать далее Поможет ли Snow Compass выжить горнолыжным курортам?

Другие курорты, снежные условия на которых становятся всё более нестабильными, адаптируются к новым погодным условиям за счёт расширения спектра зимних развлечений. В дополнение к лыжному катанию они развивают велнес‑центры, предлагают расширенную палитру культурных и гастрономических мероприятий и ориентируются на туристические рынки в странах, где традиционный зимний спорт не является главным мотивом поездки за рубеж. Такие подходы позволяют привлекать гостей вне пиковых периодов и снижать экономические риски в годы без снега.

Церматт у подножия культовой горы Маттерхорн является одним из самых популярных швейцарских горнолыжных курортов. © Keystone / Christian Beutler

Третья стратегия предполагает переориентацию на круглогодичный туризм. Небольшие курорты, такие как Charmey, Sattel‑Hochstuckli и Moléson, расширяют летние предложения, строят велосипедные трассы, прокладывают пешеходные маршруты и делают ставку на семейные форматы отдыха, эффективно применимые в течение всего года. Как подчеркнул Берно Штоффель в интервью швейцарскому общественному радио SRF, универсального решения для всех не существует: «Речь идёт не об одной стратегии, а о целом спектре подходов».

Весомый аргумент

По его словам, аналитические и прогностические модели вроде Snow Compass служат важным подспорьем и весомым аргументом при получении разрешений на реализацию тех или иных строительных проектов, коль скоро теперь решения могут приниматься с опорой на конкретные данные, а не только на гипотезы и предположения. Такие инструменты, как Snow Compass, призваны также помогать курортам планировать модернизацию инфраструктуры. Многие горные железные дороги и подъёмники в Швейцарии уже приближаются к концу своего срока эксплуатации и по оценке Берно Штоффеля, ежегодно в модернизацию и ремонт канатных дорог, подъёмников и прочей горной инфраструктуры туризма требуется инвестировать около 350 млн франков.

Показать больше

Показать больше Адаптация к изменению климата Как изменение климата угрожает швейцарскому туризму Этот контент был опубликован на Глобальное потепление всё сильнее бьёт по швейцарскому туризму — особенно страдает зимний спорт. Читать далее Как изменение климата угрожает швейцарскому туризму

Дополнительно около 60 миллионов франков в год требуется вкладывать в системы искусственного оснежения. А между тем с начала инструментальных наблюдений за погодой и климатом в Швейцарии в 1864 году средняя зимняя температура в Швейцарских Альпах повысилась примерно на 2,4 градуса Цельсия. Критически важный показатель — высота нулевой изотермы — уже поднялся на несколько сотен метров по сравнению с началом 20 века и, согласно данным Meteo Schweiz к концу столетия эта изотерма может подняться ещё примерно на 550 метров, достигнув в зимний период средней высоты на уровне 1 450 метров. А это означает, что зимой в горах осадки будут выпадать скорее в виде дождя, а не снега. По оценкам Meteo Schweiz, если глобальное потепление превысит по сравнению с доиндустриальным уровнем 1800 года показатель в 3 градуса Цельсия, то объём снегопадов в Швейцарских Альпах может сократиться примерно на четверть, тогда как количество дождей почти удвоится.

Туризм меняется

Новые данные Института изучения снега и лавин SLF, опубликованные в октябре 2025 года, говорят о том, что на некоторых высотах в последние 60 лет средняя глубина снежного покрова уменьшалась темпами до восьми сантиметров за одно десятилетие. К 2050 году, по оценкам экспертов SLF, зимний сезон в Швейцарии будет начинаться на 10–20 дней позже и заканчиваться на 10–15 дней раньше. По словам эксперта SLF Кристофа Марти (Christoph Marty), программа Snow Compass помогает курортам точнее выстраивать свой туристический бизнес.

В последние 60 лет средняя глубина снежного покрова уменьшалась темпами до восьми сантиметров за одно десятилетие. SWI swissinfo.ch

Будут ли Альпы и через 10 лет располагать достаточным количеством снега для катания на лыжах и будут ли сохранены условия для искусственного оснежения? Это зависит от множества факторов, включая ориентацию склонов, влияние тёплого и сухого ветра фён и локальные климатические особенности. Очевидно, что курортам, особенно расположенным на меньших высотах, в ближайшие десятилетия придётся готовиться к сокращению снежного покрова и к увеличению степени неопределённости в области планирования своих бизнес-процессов. Чтобы сохранить конкурентоспособность, им чаще потребуется развивать виды деятельности, в меньшей степени зависящие от снега. «Зимний туризм не исчезает, — подчёркивает Берно Штоффель. — Но он меняется».

Показать больше

Показать больше Все по теме «Наука» Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме «Наука»

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch