Рис или картошка? Как Швейцария меняет свое сельхозпроизводство

Рис — культура азиатского происхождения, которую теперь выращивают и к северу от Альп, даже в Швейцарии. Keystone / Jean-Christophe Bott

Климат становится все более теплым, крестьяне вынуждены меняться вместе с ним. В Швейцарии, например, они уже осваивают новые культуры, устойчивые к жаре и засухе.

9 минут

Плотный утренний туман начинает рассеиваться и нашим глазам постепенно открывается довольно необычный для Швейцарии пейзаж: между полями картофеля и сахарной свёклы ровными рядами по земле, залитой водой, тянутся рисовые посадки. Плотные метёлки, полные тёмных зёрен, говорят о том, что время сбора урожая уже подошло.

Залитые водой рисовые поля обычно ассоциируются с пейзажами Юго-Восточной Азии, но никак не с бернской равниной региона Аарберг, на которой мы сейчас и находимся. «Мы семья первопроходцев. Мы любим заниматься тем, чего не делают другие», — говорит фермер и агроном Леандр Гийо (Léandre Guillod). Вместе со своим братом он руководит крупнейшим в Швейцарии и вообще крупнейшим к северу от Альп хозяйством по выращиванию риса. Для братьев Гийо рис — это не просто сельхозкультураВнешняя ссылка.

«Для нас это увлечение, — говорит Леандр Гийо. — Ни дня не проходит, чтобы мы не думали о рисе, о том, как его выращивать, использовать, готовить». Кроме того, рис сорта Oryza sativa — это ещё и стратегический выбор с прицелом на будущее. Братьям Гийо, как и многим другим фермерам в Швейцарии и по всему миру, приходится адаптироваться к потеплению климата. Более высокие температуры дают возможность выращивать совершенно новые культуры, но у этого позитивного момента есть и негативные стороны: угроза со стороны засушливых периодов или же, наоборот, опасности, которые связанны с неожиданными экстремальными осадками.

Леандр Гийо (Léandre Guillod) на семейном рисовом поле в регионе Аарберг (Aarberg), кантон Берн (Bern). Luigi Jorio / SWI swissinfo

Эти факторы наносят удар по традиционным сельскохозяйственным рабочим циклам, при этом привычные традиционные культуры начиают страдать от новых нестабильных условий в особенной степени, из-за чего по всему миру урожайность таких базовых культур, как пшеница и кукуруза, сейчас начинает спадать. Кроме того, такие культуры чаще, чем раньше, становятся жертвами болезней. Ферма Гийо раньше специализировалась на выращивании салата (lamb’s lettuce), однако летние периоды сегодня становятся все более теплыми, что негативно сказывается на саженцах, поэтому в последние годы братья искали себе устойчивую и прибыльную альтернативу.

И вроде бы их поиски увенчались успехом. «С рисом всё наоборот: чем жарче, тем лучше», — говорит Леандр Гийо. Его знакомством с рисоводством началось скорее случайно. Несколько лет назад Федеральный Центр аграрных исследований Швейцарии (Agroscope, Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung) обратился к нему за консультациями в рамках экспериментального проекта по выращиванию риса в регионе Трёх швейцарских озёр (Neuenburgersee, Bielersee/Bielersee и Murtensee) на западе кантона Берн.

От салатных грядок к полям, залитым водой

Целью проекта было стимулировать локальное биоразнообразие и оценить возможности выращиванияВнешняя ссылка в этом регионе страны культур, способных хорошо переносить избыток влаги, а в хозяйстве Гийо уже как раз имелась ранее разработанная собственная технология планировки почвы, которую братья применяли при выращивании салата. Этот метод оказался как нельзя более подходящим и для культивирования риса: ведь ровная поверхность гарантирует равномерное затопление. Пилотный проект показал отличные результаты. «Именно он стал той искрой, из которой возгорелось желание всерьёз заняться рисоводством», — вспоминает Леандр Гийо.

В 2019 году он впервые засеял рис в регионе Люнньор (Lugnorre) на болотистой территории недалеко от канала, соединяющего Муртенское (Murtensee) и Невшательское (Neuenburgersee) озёра. «О рисе мы тогда не знали почти ничего. Мы посмотрели пару видео на YouTube, съездили к коллегам-фермерам в Италию и Францию», — вспоминает Леандр. Кроме того, фермеры италоязычного кантона Тичино (Ticino) тоже уже накопили кое-какой опыт: они выращивают рис уже с 1997 года, но, в отличие от хозяйства Гийо, они культивируют его на сухой почве.

Октябрь уж наступил, на рисовом поле в регионе Аарберг идет сбор урожая. Swissinfo Luigi Jorio / SWI swissinfo

Для северных регионов Швейцарии такой способВнешняя ссылка не годится, ведь вода в рисоводстве играет решающую роль, будучи термоизолятором, смягчающим температурные колебания и защищающим от повреждений корни растений, что особенно важно для районов севернее Альп, где температура воздуха нередко опускается ниже критических для риса 20 °C. Кроме того, вода снижает количество вредителей и эффективно противодействует грибковым заболеваниям и сорнякам. «Решение сосредоточиться на рисе было для нас довольно смелым шагом, — говорит нам Леандр Гийо. — Мы всегда ведь старались не допускать воду на поля, а теперь мы делаем всё, чтобы она там, наоборот, оставалась в как можно большем объёме».

Братья Гийо применяют двойной подход: сначала они выращивают рассаду в питомнике, затем пересаживают её на залитые водой поля с помощью особой машины, заказанной в Японии. Риск полностью оправдалсВнешняя ссылкая, площадь их рисовых полей постепенно увеличивается и сегодня составляет 11 гектаров: 6 га в Люнньоре и ещё 5 в Аарберге. Сейчас рис занимает половину всех сельхозугодий семьи, культивируются ими шесть сортов, от риса для ризотто и тайского жасминового риса до японского риса для суши. Их рис продаётся в небольших магазинах нескольких кантонов страны по цене около 12 франков (15 долларов) за килограмм.

Оливковые деревья, издавна распространённые в южном италоязычном кантоне Тичино (Ticino), теперь возделываются и к северу от Альп. Keystone / Ti-Press / Pablo Gianinazzi

«В прошлом году рис обеспечил нам почти половину совокупного дохода», — говорит Леандр. В Швейцарии рис на залитых полях выращивают ещё примерно с десяток хозяйств, в сумме на него пока приходятся около 20 гектаров. Однако рис — это не единственная «экзотическая» культура, появившаяся в последнее время в Швейцарии. Более теплый климат (начиная с 1900 года в Швейцарии вегетационный период увеличился примерно на 30 дней) позволяет выращивать под открытым небом даже дыни, арбузы и батат. Оливковые деревья, которые издавна растут в кантоне Тичино, теперь постепенно продвигаются и на территории севернее Альп.

Жизнеспособным вариантом для местного сельского хозяйства, по мнению специалистов Agroscope, могут стать и миндальные деревья, характерные пока скорее для Средиземноморья и Калифорнии. «Более тёплый климат открывает перед нами новые возможности, мы теперь можем выращивать культуры, которые раньше были редкостью в Швейцарии, например батат, киноа, сорго, соя или нут», — пишет Ханна фон Бальмоос-Хофер (Hannah von Ballmoos-Hofer) из Союза швейцарских фермеров (Schweizer Bauernverband, SBV) в письме на адрес Swissinfo.

Рис — культура будущего

По оценке специалистов Agroscope, выращивание риса на залитых водой полях может быть перспективным как с экономической, так и с экологической точки зрения даже в Швейцарии. Потенциальная площадь земель, пригодных для рисоводства в этой стране, оценивается пока примерно в одну тысячу гектаров. «Однако переход на новые виды сельскохозяйственных культур требует значительных инвестиций и всегда связан с определённой долей риска и неопределённости, — отмечает Ханна фон Бальмоос-Хофер из Союза швейцарских фермеров (Schweizer Bauernverband, SBV). — Нередко фермерам не хватает специальных знаний, подходящей техники, семян, а также инфраструктуры для переработки урожая и сбыта готовой продукции. Кроме того, рынок в Швейцарии традиционно невелик, будучи рынком потребителя, а не продавца».

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Демография Бобовые — секретное оружие швейцарского сельского хозяйства Этот контент был опубликован на Каким образом швейцарское сельское хозяйство должно реагировать на изменения климатических параметров? Один из вариантов — возделывать бобовые. Читать далее Бобовые — секретное оружие швейцарского сельского хозяйства

Тем не менее, в долгосрочной перспективе диверсификация сельскохозяйственного производства страны, по её словам, будет открывать новые возможности в плане повышения экологической устойчивости отечественного сельхозпроизводства. Согласно прогнозам климатических моделей, в ближайшие 60 лет летние температуры в Швейцарии могут вырасти в среднем более чем на 7 °C, тогда как количество осадков, наоборот, заметно сократится. Из-за жары и засухи урожайность традиционных культур может снизиться уже к 2050–2060 годам более чем на 50 %.

Внешний контент

Особенно уязвимыми к этим изменениям, поясняет Ханна фон Бальмоос-Хофер, оказываются озимые зерновые, пшеница и рожь, а также картофель и кормовые растения, чувствительные к нехватке влаги и мягким зимам. В непростой ситуации могут оказаться также садоводство и виноградарство. «Селекция устойчивых к новым климатическим условиям сортов становится сегодня одной из ключевых задач, равно как и грамотное управление водными ресурсами», — подчёркивает эксперт.

А между тем в Аарберге Леандр Гийо завершает уборку урожая чёрного риса. Результатами он недоволен. «Год для нас выдался неудачным, — говорит он. — Общий урожай в этом сезоне составил около трёх тонн с гектара — почти вдвое меньше, чем рекордный сбор 2024 года». Весной, точнее, во время высева саженцев в конце мая, температура воздуха оказалась слишком низкой. А лето 2025 года, как назло, хоть и дало несколько недель по-настоящему жаркой погоды, в целом же выдалось прохладным.

«Это вот всё и есть риски, связанные с выращиванием риса: температура для нас — главная неизвестная переменная», — объясняет он. Тем не менее Леандр Гийо сохраняет оптимизм. «Рис — это культура будущего, — говорит он. — Люди выращивают его уже более семи тысяч лет. Мы занимаемся этим делом всего шесть лет, но у нас уже есть неплохие результаты, пусть нам и предстоит ещё многому научиться».

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch