Банк UBS получил миллиардную прибыль и продолжит интеграцию CS

Во втором квартале 2024 года UBS заработал чистую прибыль в размере 1,14 млрд долларов, и это несмотря на расходы на интеграцию в систему банка структур, кадров и клиентов бывшего Credit Suisse. Keystone-SDA

Во втором квартале 2024 года UBS заработал чистую прибыль в размере 1,14 млрд долларов, и это несмотря на расходы на интеграцию в систему банка структур, кадров и клиентов бывшего Credit Suisse. Однако если сравнивать с первым кварталом 2024 года, когда банк зафиксировал прибыль в размере 1,76 млрд долларов, этот показатель выглядит немного скромнее.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en UBS posts billions in profit and presses ahead with Credit Suisse integration Читать далее UBS posts billions in profit and presses ahead with Credit Suisse integration

Deutsch de UBS schreibt Milliardengewinn und treibt CS-Integration voran Оригинал Читать далее UBS schreibt Milliardengewinn und treibt CS-Integration voran

О рекордной квартальной прибыли в 29 млрд долларов банк отчитывался во втором квартале 2023 года. При этом рыночная стоимость активов CS, приобретенных банком, была значительно выше цены, согласованной в рамках договора о поглощении Credit Suisse. Доналоговая («грязными) прибыль UBS во втором квартале 2024 года составила показатель в 1,47 млрд долл., что также оказалось ниже показателя первого квартала 2024 года (2,38 млрд долларов).

Если же вынести за скобки все привходящие дополнительные расходы, включая расходы на интеграцию бывшего банка Credit Suisse в систему UBS, то так называемая «базовая прибыль до уплаты налогов» составит сумму в 2,06 миллиарда долларов. Таким образом банк UBS, положительно удивив уже в первом квартале, и во втором квартале тоже явно превзошел все ожидания аналитиков в отношении показателей прибыли.

Показать больше

Показать больше Банка Credit Suisse в Швейцарии больше не существует Этот контент был опубликован на Крупнейший в Швейцарии банк UBS сделал решающий шаг вперед в интеграции швейцарского бизнеса Credit Suisse. Теперь такой марки в Швейцарии больше нет. Читать далее Банка Credit Suisse в Швейцарии больше не существует

По словам генерального директора банка Серджио Эрмотти UBS имеет все шансы вернуться к прибыльности, которой он обладал до начала своего «участия в процессе стабилизации Credit Suisse». В рамках своего основного бизнеса (управление активами состоятельных частных клиентов) банк UBS смог привлечь новых активов на общую сумму в 27 млрд долларов. По состоянию на конец июня 2024 года банк UBS управлял совокупными активами на общую сумму в 5 873 млрд долларов. На конец марта 2024 года этот показатель находился на уровне в 5 848 млрд долларов США.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Банк указывает далее, что после того, как в конце мая произошло слияние финансовых групп UBS AG и Credit Suisse AG, «интеграция структур Credit Suisse в системы UBS может быть продолжена полным ходом». Перевод клиентов на платформы UBS в Люксембурге, Гонконге и Сингапуре начнется в четвертом квартале 2024 года. Кроме того, банк UBS быстрее, чем планировалось, решает задачу сокращения неэффективных расходов.

К концу 2026 года банк должен будет сэкономить таких расходов на 13 млрд долларов США. А пока во втором квартале 2024 года банком была достигнута дополнительная валовая экономия расходов в размере 0,9 миллиарда долларов. Банк ожидает, правда, что в третьем квартале 2024 года темпы сокращения расходов несколько снизятся.

Показать больше

Показать больше Банка Credit Suisse больше нет! Что мне делать, у меня там счет? Этот контент был опубликован на К концу 2026 года интеграция CS в UBS должна быть завершена целиком и полностью. Но что это означает для клиентов двух банков? Читать далее Банка Credit Suisse больше нет! Что мне делать, у меня там счет?