Мобильные платежи в Швейцарии становятся все популярнее

Оплата с помощью смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств становится в Швейцарии всё более популярной. Keystone-SDA

Оплата с помощью смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств продолжает стремительно распространяться в Швейцарии. Согласно новому исследованию Swiss Payment Monitor, мобильные платежи вышли на первое место как по количеству транзакций, так и по общему обороту.

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Исследование, проведённое Цюрихской Высшей школой прикладных наук (ZHAW) и Университетом Санкт-Галлена, показало, что мобильные устройства (смартфоны, планшеты и смарт-часы) уже стали в Швейцарии наиболее распространённым средством оплаты. В категорию этих устройств и систем входят не только национальная платежная система Twint, но и международные цифровые кошельки, такие как Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

По сравнению с маем 2024 года доля мобильных платежей выросла на 3,9 процентного пункта, достигнув 30,7% от общего числа финансовых транзакций. При этом использование дебетовых карт сократилось на 1,8 процентного пункта (до 24,4%), а доля наличных расчётов уменьшилась на 1,5 процентного пункта (до 24,2%). Еще один важный тренд: кредитные карты впервые уступили мобильным платежам по объёму оборота.

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На первом месте по этому показателю остаются мобильные платежи с долей 25,6%, далее следуют дебетовые карты (24%), а кредитные карты занимают третью позицию с 23,8%. Однако в небольших местных магазинчиках и лавочках швейцарцы по-прежнему отдают предпочтение наличным. Хотя их доля снизилась на 1,7 процентного пункта, они всё же составляют 28,2% от всех локальных финансовых транзакций. Дебетовые карты на этом уровне потеряли еще больше — их доля уменьшилась на 2,1 процентного пункта (до 28,0%).

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В то же время мобильные платежи продолжают уверенно наращивать своё присутствие, увеличив долю на 4,3 процентного пункта и достигнув уровня 24,4%. Отчёт Swiss Payment Monitor публикуется дважды в год. Он опирается на данные репрезентативных опросов и статистического банка открытых данных Швейцарского национального банка (SNB). Подготовкой отчёта занимаются Швейцарский Центр исследования платежных систем (Swiss Payment Research Center) при Высшей Школе менеджмента и права ZHAW (ZHAW School of Management and Law) совместно со Швейцарской лабораторией платежного поведения (Swiss Payment Behaviour Lab) при Университете Санкт-Галлена.

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