Тарифная сделка с США и роль Швейцарии на рынке золота

Тарифная сделка: швейцарские аффинажные предприятия сохранят своё присутствие на столь важном для них американском рынке. Reuters

Швейцария и Соединённые Штаты договорились о снижении Вашингтоном ставки таможенной пошлины на импортные швейцарские товары с 39 до 15%. Новый тариф распространяется и на переработанное золото, а это позволяет швейцарским аффинажным предприятиям и далее удерживать свои позиции на ключевом для них американском рынке.

10 минут

Даниэле Мариани

Представить себе масштабы поставок золота в Швейцарию действительно непросто. По данным Федерального таможенного и пограничного ведомства Швейцарии (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG), в 2023 году страна импортировала около 2 372 метрических тонн золота общей стоимостью 91 млрд франков. Объём экспорта составил 1 564 метрические тонны на сумму 88 млрд франков. Эти данные подтверждают: Швейцария по-прежнему остаётся крупнейшим в мире импортёром и экспортёром золота (в стоимостном выражении).

Индустрия золотого аффинажа в Швейцарии В список Good Delivery List Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) входят шесть швейцарских компаний — а это доказательство их соответствия самым строгим отраслевым стандартам. Valcambi SA (г. Балерна / Balerna), основана в 1961 году, принадлежит корпорации Newmont Mining Corporation (США), годовая мощность аффинажа — около 1 400 тонн, штат — 165 сотрудников. PAMP SA (г. Кастель-Сан-Пьетро / Castel San Pietro), основана в 1977 году, входит в группу MKS SA Geneva, годовая мощность — около 450 тонн, штат — 160 сотрудников. Argor-Heraeus SA (г. Мендризио / Mendrisio), основана в 1951 году, годовая мощность — около 1 000 тонн, штат — 230 сотрудников в Швейцарии, Германии, Италии и странах Южной Америки. Metalor Technologies SA (г. Невшатель / Neuchâtel), основана в 1852 году (первоначально Martin de Pury & Cie), мировой штат — 1 650 сотрудников, годовая мощность — около 650 тонн. Cendres + Métaux SA (г. Биль / Biel) и PX Précinox SA (г. Ла-Шо-де-Фон / La Chaux-de-Fonds) также входят в LBMA, однако их мощности не раскрываются. Источник: goldbarsworldwide.comВнешняя ссылка

Глобальная добыча золота сегодня превышает 3 300 тонн в год (согласно данным US Geological Survey). Швейцария перерабатывает около трети этого объёма — а также значительную долю вторичного и инвестиционного золота. Если учитывать переработанное сырьё и металл из так называемого «неформального сектора» (informal-sector material — сырьё, поступающее из сферы кустарной добычи, находящейся вне зоны ответственности крупных промышленных компаний и зачастую вне полноценного государственного контроля, прим. ред. рус.), то через Швейцарию проходит от трети до половины всего мирового объёма аффинированного золота — в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Доля рынка

В 2012 году представитель компании MKS (Switzerland) SA Фредерик Паницутти (Frédéric Panizzutti) оценивал долю Швейцарии на мировом рынке аффинажа в 70 процентов. С тех пор отрасль стала более географически диверсифицированной, однако страна по-прежнему остаётся одним из ключевых мировых центров переработки золота. По словам Паницутти, если посмотреть на предприятия, входящие в список Good Delivery List, то окажется, что шесть из них обеспечивают почти 90 процентов мирового объёма аффинированного золота, и четверо из этих шести предприятий расположены в Швейцарии.

Список Good Delivery List — система сертификации качества золота от Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA), главного международного регулятора на рынке инвестиционного золота. Именно поэтому вполне возможно, что кольцо на вашем пальце или ваш слиток в банковском сейфе были когда-то произведены такими швейцарскими предприятиями, как Valcambi (г. Балерна / Balerna), PAMP (г. Кастель-Сан-Пьетро / Castel San Pietro), Argor-Heraeus (г. Мендризио / Mendrisio) или Metalor (г. Невшатель / Neuchâtel).

Как Швейцария сумела занять доминирующее положение на рынке аффинажа?

По словам Фредерика Паницутти, всё объясняется довольно просто: «В стране достигнут исключительный уровень безопасности, а логистические и финансовые системы работают очень эффективно — а это критически важно для сектора драгоценных металлов». Журналист и этнолог Жиль Лабарте (Gilles Labarthe) — один из наиболее компетентных исследователей мировой индустрии золота и маршрутов его поставок. Он автор монографии L’Or africain. Pillages, trafics & commerce internationalВнешняя ссылка («Африканское золото: хищническая эксплуатация, нелегальные каналы обращения и глобальные торговые режимы», пер. ред., рус.) и многие годы занимается документированием траекторий поставок золотого сырья из стран Африки.

По мнению Жиля Лабарте, Швейцария для золота — то же, что Бордо для вина: «Помимо давних традиций, здесь есть вся необходимая инфраструктура и технические компетенции». До недавнего времени в Женеве располагалась и главная лоббистская структура отрасли — World Gold Council. Цюрих остаётся одной из ключевых мировых площадок золотой торговли. Особенно высоко на мировом рынке ценится именно маркировка Swiss made. Аффинажные заводы страны регулярно производят слитки чистотой 99,99 процента — знаменитые four nines, которые принимаются в банковских хранилищах по всему миру.

Золотой кластер

«Золото, аффинированное в Швейцарии, — гарантия качества в любой точке мира», — отмечает Жиль Лабарте. Фредерик Паницутти добавляет: швейцарские предприятия выпускают не только слитки, но и монеты, медали и другие изделия, требующие предельной точности. «Швейцария всегда была лидером по качеству, и нет никаких оснований ожидать перемен к худшему». За исключением компании Metalor, базирующейся в Невшателе, три крупнейших предприятия — Valcambi, PAMP и Argor-Heraeus — расположены в регионе Мендризиотто в кантоне Тичино, всего в нескольких километрах от границы с Италией.

Этот кластер возник почти случайно: «В 1970–80-х годах Италия была крупнейшим мировым производителем ювелирных изделий и закупала значительную часть аффинированного золота именно в Тичино», — уточняют в компании Valcambi, ныне принадлежащей американской группе Newmont Mining Corporation. Сегодня главным фактором на рынке является инвестиционный спрос. Слитки высокой чистоты швейцарского производства используются в качестве финансовых инструментов и хранятся в Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и на азиатских рынках.

В 2025 году цены на золото в ситуации геополитической неопределённости и инфляционных ожиданий неоднократно обновляли исторические максимумы, превысив 3 500 долларов за тройскую унцию. Золото все ещё остаётся одним из базовых инструментов хеджирования (страхования) рисков: ведь бумажные деньги можно напечатать, а золото — нельзя.

Американский спрос

В последние годы Соединённые Штаты стали для швейцарского золота одним из крупнейших рынков. Основной спрос там формируют американские биржевые фонды (exchange-traded funds, ETF, структуры, чьи паевые сертификаты обращаются на бирже как обычные акции, прим. ред. рус.), частные инвесторы и финансовые институты, стремящиеся защититься от рыночной нестабильности. В США благодаря их позитивной репутации и аккредитации по стандартам LBMA слитки швейцарских заводов востребованы в особенной степени.

Контроль происхождения

Доминирующая роль Швейцарии в глобальной торговле золотом неизбежно привлекает внимание регуляторов и НПО. Они требуют повышения степени прозрачности этого бизнеса и четкого обнародования источников происхождения сырья. В последние годы швейцарские аффинажные предприятия существенно усовершенствовали процедуры проверки происхождения сырья (due diligence), но дискуссии на тему этических стандартов продолжаются. Резкое увеличение объёмов поставок золота из Швейцарии в США — один из важнейших трендов последнего десятилетия.

Импорт и экспорт По данным Федерального таможенного и пограничного ведомства Швейцарии (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG), в 2023 году страна импортировала 2 372 метрические тонны золота стоимостью 91 млрд франков и экспортировала 1 564 метрические тонны аффинированного золота на сумму 88 млрд франков. За последние 10 лет объёмы импорта ежегодно составляли от 2 000 до 2 500 тонн, что подтверждает статус Швейцарии в качестве крупнейшего в мире импортёра и экспортёра золота (в стоимостном выражении). Страна перерабатывает примерно треть ежегодно добываемого в мире золота, а также значительные объёмы вторичного металла. Источник: Федеральное таможенное ведомство Швейцарии (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG); служба US Geological Survey.

В 2024 году экспорт золота в США из Швейцарии достиг примерно 53 млрд франков, став одним из главных источников швейцарского торгового профицита в двусторонних торговых отношениях с Соединенными Штатами. В середине 2025 года Вашингтон ввёл 39-процентный таможенный тариф на импортные швейцарские слитки. В ноябре стороны все-таки договорились снизить тариф до 15 процентов. Он будет применяться к большинству швейцарских товаров, экспортируемых в США, включая аффинированное золото. Это решение лишний раз подчеркивает стратегическое значение этой отрасли в отношениях Берна и Вашингтона.

