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Швейцарские предприятия не намерены переезжать в США

В начале недели после временного смягчения тарифной политики США курс швейцарского франка немного снизился.
В начале недели после временного смягчения тарифной политики США курс швейцарского франка немного снизился. Keystone-SDA

В начале недели после временного смягчения тарифной политики США курс швейцарского франка немного снизился. Валютный рынок стабилизировался, инвесторы переключили внимание на фондовые площадки и действия ЦБ Швейцарии. Участники рынка отреагировали таким образом на восстановление фондовых индексов и снижение торговой напряжённости между Вашингтоном и его ведущими экономическими партнёрами.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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По итогам дня евро торговался на уровне 0,9329 франка, тогда как в утренние часы курс опускался до 0,9296. Доллар укрепился до 0,8218 франка после прежнего значения 0,8169. Пара евро / доллар осталась практически без изменений — 1,1353. После резких колебаний в конце предпасхальной недели рынок продемонстрировал некоторые признаки стабилизации.

Тогда, напомним, жёсткая риторика Вашингтона вызвала ослабление доллара и укрепление франка, который традиционно воспринимается как валюта-убежище. Восстановление на фондовых рынках во многом связано с заявлением президента Дональда Трампа о временной приостановке действия новых тарифов на ряд электронных товаров. Среди них — смартфоны, ноутбуки и другая продукция, импортируемая из Китая и ряда других стран.

Эта мера была воспринята как сигнал к деэскалации, что снизило спрос на франк в качестве «убежища». Инвесторы начали возвращаться к более рискованным активам, включая акции технологических компаний. Аналитики Commerzbank отмечают, что быстрое укрепление франка на прошлой неделе вызвало заметное беспокойство, однако пока признаков немедленного вмешательства со стороны Швейцарского национального (Центрального) банка (ШНБ) нет. Как подчёркивается в обзоре банка, текущие темпы изменения курса не требуют от него «срочных действий».

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В то же время эксперты UBS считают, что при дальнейшем укреплении швейцарской валюты ШНБ может перейти к более активной политике. Внутренний аналитический отдел банка не исключает снижения процентной ставки в середине июня, а также интервенций на валютном рынке. Официальной информации о таких шагах пока не поступало. Однако свежие данные о депозитах до востребования в ШНБ могут косвенно уже указывать на начало валютных операций.

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По итогам прошлой недели объём этих депозитов у внутренних банков вырос на 5 миллиардов франков — это может свидетельствовать о действиях, направленных на сдерживание курса франка. Несмотря на сохраняющиеся тарифные риски швейцарская механическая, электротехническая и металлургическая промышленность продолжает ориентироваться на внутренний рынок. Согласно опросу, проведённому ассоциацией Swissmechanic, 95 % малых и средних предприятий не планируют переносить свое производство в США.

Важное направление

Из 1350 компаний, входящих в ассоциацию, лишь около 65 рассматривают возможность частичного переноса своих мощностей за океан. Для половины опрошенных компаний США остаются важным экспортным направлением, обеспечивающим до 25 % годового оборота. Большинство таких компаний являются поставщиками комплектующих компонентов, а не производителями конечной продукции. Как поясняет Swissmechanic, организация нового производственного цикла за рубежом потребовала бы значительных затрат и лишила бы предприятия гибкости в управлении качеством.

Ассоциация так же подчёркивает, что возможный отъезд таких компаний стал бы потерей опыта, инженерной культуры и технологических компетенций, на которых основана репутация Швейцарии в качестве мирового промышленного центра. На сегодняшний день ассоциация Swissmechanic объединяет предприятия с общим числом сотрудников более 65 000 человек и суммарным годовым оборотом около 15 миллиардов швейцарских франков.

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