«Швейцарский рынок банковских услуг все ещё очень конкурентный»
Генеральный директор UBS Group Серджио Эрмотти считает, что швейцарский рынок банковских услуг все ещё очень конкурентный и что конкуренция между банками в Швейцарии сохранится даже после объединения его банка с Credit Suisse.
В интервью популярной бесплатной газете Migros Magazin, опубликованном в понедельник 30 декабря 2024 года, Серджио Эрмотти заявил, что существующие опасения насчет того, что UBS, будучи теперь в стране единственным крупным банком, будет единолично диктовать отрасли свои условия, совершенно необоснованны.
«В Швейцарии насчитывается более 200 отечественных и иностранных банков. Конкуренция у нас таким образом налицо». Дальнейшее ужесточение режима правового регулирования банковского сектора в Швейцарии он считает нецелесообразным.
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Мэтью Аллен
Супер-банк UBS: ценный актив или источник риска?
Что такое UBS: ценный актив или источник риска? Может ли такая маленькая страна позволить себе иметь такой большой банк?
«Мы поддерживаем многие из предложенных (регулятором) мер (прежде всего в области такого показателя, как доля собственного резервного капитала в составе совокупного капитала банка), но они должны быть целенаправленными и пропорциональными».
«Швейцария не может позволить себе впасть в „синдром образцового ученика“ и ввести правила, которых нет в других странах. Это ослабит Швейцарию в качестве глобального финансового центра».
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Серджио Эрмотти считает далее, что UBS в целом реализует график интеграции структур бывшего конкурента Credit Suisse качественно и в срок.
«Мы добиваемся хороших результатов. В настоящее время все клиенты CS переводятся на платформы UBS. Однако в настоящее время самой большой проблемой являются задержки в процессе слияния ИТ-систем двух банков».
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Банк UBS получил миллиардную прибыль и продолжит интеграцию CS
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Во втором квартале 2024 года банк UBS заработал прибыль в размере 1,14 млрд долларов, и это несмотря на расходы, связанные с интеграцией бывшего Credit Suisse.
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Глава швейцарского отделения банка UBS Сабина Келлер-Буссе заявила, что после полной интеграции Credit Suisse в 2026 году в стране останется около 190 банковских отделений.
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