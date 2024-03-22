Швейцарский ЦБ снизил стоимость денег: что это значит?

Каковые могли бы быть практические последствия снижения швейцарским Центробанком ключевой ставки рефинансирования? KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Швейцарский национальный (центральный) банк (SNB / ШНБ) неожиданно для всех объявил о снижении ключевой процентной ставки (стоимости денег) с 1,75 до 1,5 процента. Такой шаг стал возможным благодаря тому, что инфляция в стране сейчас в целом находится под контролем. Об этом заявил председатель ШНБ Томас Йордан (Thomas Jordan).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss National Bank makes surprise interest rate cut Оригинал Читать далее Swiss National Bank makes surprise interest rate cut

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Каковы могли бы быть практические последствия снижения швейцарским Центробанком ключевой ставки рефинансирования?

Что снижение процентной ставки ШНБ означает для владельцев недвижимости?

Прежде всего удешевление кредитов, в том числе ипотечных. Это означает, что стоимость финансирования проектов приобретения или строительства жилой недвижимости снижается, по крайней мере, такова тенденция. Если кому-то, например, нужно продлить пяти- или десятилетний ипотечный кредит, то, в общем и целом, можно рассчитывать на то, что банк будет более сговорчивым, особенно когда дело дойдет до процентных ставок. Ранее процентные ставки по ипотеке в Швейцарии переживали период увеличения, причиной чего стало решение ШНБ значительно повысить ключевую процентную ставку.

Что означает снижение ключевой процентной ставки для арендной платы?

Снижение процентной ставки – очень хорошая новость для арендаторов жилой площади. Это значит, что так называемый «арендный процент», а проще говоря стоимость аренды, повышаться не будет или же арендная плата в этом году если и вырастет, то не так резко, как все опасались. Предыстория вопроса такова – в прошлом году Федеральное ведомство по жилищному строительству (Bundesamt für Wohnungswesen, автономное подразделение Минэкономики) в два этапа повысило базовый арендный процент с 1,25 до 1,75%. Для начисления арендной платны этот показатель играет основную роль.

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Некоторые арендодатели воспользовались этим фактом как возможностью значительно поднять арендную плату. Закона они тем самым не нарушили, так как в Швейцарии действует положение, по которому повышение «арендного процента» на 0,25 процентного пункта дает арендодателям право увеличить арендную плату на 3 процента – при условии, что все предыдущие снижения этого показателя ими были учтены соответствующим образом, приведя к снижению аренды. Станет ли нынешнее снижение процентной ставки ШНБ поводом к сокращению (в долгосрочной перспективе) арендной платы? Пока сказать трудно.

Каковы последствия для владельцев банковских счетов и сберегательных депозитов?

Банки в Швейцарии всегда очень неохотно корректируют процентные ставки по счетам для своих клиентов. Причина: финансово-кредитные институты по сути зарабатывают деньги на позитивной для себя разнице между получаемыми ими процентами по предоставленным кредитам и процентами, выплачиваемыми владельцам сберегательных счетов и депозитов. Такова собственно основная причина, по которой процентные ставки по сберегательным счетам в последнее время если и выросли, то лишь в очень незначительной степени. Однако теперь тенденция к повышению степени доходности индивидуальных депозитов, скорее всего, сильно ослабнет. Решение ШНБ понизить ключевую ставку, по сути, ставит крест на мечтах граждан о дополнительных процентах по их сберегательным банковским счетам.

«Национальный банк-сюрприз»

На своей пресс-конференции в четверг 21 марта 2024 года глава ЦБ Швейцарии Томас Йордан указал, что эффективность нашей монетарной политики оказалась даже выше, чем мы ожидали, она во многом внесла «значительный» вклад в возвращение инфляции в Швейцарии в рамки планового целевого диапазона ШНБ (между 0 и 2,0 процентами). И в самом деле, инфляция в Швейцарии вот уже больше года сокращается, находясь в феврале 2024 года на уровне в 1,2%. По прогнозам ШНБ до конца текущего года она вряд ли поднимется выше этой отметки.

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По прогнозам ЦБ в 2024 году инфляция в стране составит в среднем 1,4%, в 2025 и 2026 годах показатели инфляции будут находиться на уровне в 1,2 и 1,1 процента. В настоящее время, по данным Томаса Йордана, основным драйвером инфляции в стране было развитие ценовой ситуации на внутреннем рынке товаров и услуг и в целом тут ситуация выглядит гораздо лучше, чем три месяца назад, прежде всего потому, что скорее всего дальнейшего повышения стоимости ипотечных кредитов не ожидается, а именно этот показатель часто становился причиной запуска «инфляционного эффекта домино».

Снижение процентной ставки, как указал ЦБ в четверг, станет еще и эффективной мерой по поддержанию промышленного роста. В связи с этим Центробанк стал теперь куда более оптимистичным в отношении прогнозов экономического развития страны на 2024 год. Своим нынешним решением ШНБ удивил многих экономистов, большинство аналитиков предполагало, что ЦБ Швейцарии не будет снижать процентные ставки по крайней мере до июня текущего года, идя в ногу с ФРС США. Но теперь он в очередной раз продемонстрировал свою независимость, заслужив от одного из игроков на финансовом рынке прозвище «Национальный банк-сюрприз».

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