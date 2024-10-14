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Швейцарцы любят наличные, но предпочитают расплачиваться картой

Швейцарцы хранят верность наличным деньгам, однако они все реже и реже расплачиваются ими.
Швейцарцы хранят верность наличным деньгам, однако они все реже и реже расплачиваются ими. Keystone-SDA

Швейцарцы по-прежнему свято хранят верность своим наличным деньгам. Однако, согласно итогам недавно проведенного маркетологического исследования, они всё реже и реже расплачиваются ими. Кроме того, они чаще, чем их европейские соседи, размышляют о том, каким могло бы быть безналичное будущее.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Согласно итогам исследования, проведенного НИИ рыночной аналитики Marketagent, 82% респондентов из десяти европейских стран все ещё предпочитают наличные деньги. В Швейцарии этот показатель достигает даже 85 процентов. Кредитные карты следуют сразу за «налом» с рейтингом популярности 81% в Европе и 85% в Швейцарии. С точки зрения обеспечения безопасности финансовых трансакций наличные деньги набирают еще больше баллов — 92 процента.

В целом и в Европе, и в Швейцарии наблюдается явная тенденция к переходу на электронные способы оплаты покупок. В Швейцарии сейчас только 38 процентов платежей по-прежнему совершаются наличными, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 45 процентов. Новые способы оплаты, такие как мобильные платежи, воспринимаются вполне положительно: 61% европейцев и 65% швейцарцев предпочитают именно этот способ оплаты покупок.

Безопасными их считают 63 процента жителей стран ЕС и 62 процента жителей Швейцарии. Криптовалюты и цифровые валюты, напротив, интересны лишь четверти населения: в ЕС с ними имеют дело 21% респондентов и 25% считают их безопасными средствами платежа, в то время как в Швейцарии эти показатели находятся на уровне соответственно 18% и 21%.

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Но даже несмотря на тенденцию к переходу на электронные методы оплаты, все-таки скептицизм в отношении полностью «безналичного общества» остается на весьма высоком уровне: В Швейцарии 64% опрошенных не хотели бы такого развития событий. При этом 48% швейцарцев считают все-таки такое безналичное общество возможным, в то время как в Европе 56% считают, что переход на тотальный безнал является скорее иллюзией. Реальным сроком возникновения безналичного общества называется 2040 год.

При этом наибольшие опасения связаны с техническими сбоями в системах платежа (65% в Швейцарии), увеличением масштабов цифровой преступности (60%) и утратой анонимности (51%). В качестве преимуществ безналичного общества швейцарцами были названы исчезновение фальшивых денег (43%) и упрощение работы персонала касс в магазинах (42%).

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Исследование было проведено компанией Marketagent с участием 26 584 человек в 10 европейских странах, включая Швейцарию, Австрию, Хорватию, Чешскую Республику, Францию, Германию, Венгрию, Италию, Польшу и Испанию. Опрос проводился с 4 октября 2023 года по 18 июля 2024 года.

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