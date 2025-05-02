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Швейцарцы продолжают активно тратить деньги

Потребительские расходы в Швейцарии в марте 2025 года увеличились — несмотря на внешнеторговые риски.
Потребительские расходы в Швейцарии в марте 2025 года увеличились — несмотря на внешнеторговые риски. Keystone-SDA

Швейцарцы продолжают активно тратить деньги, и это несмотря на усиление степени глобальной торгово-экономической нестабильности. Согласно новым данным общественного банка Postfinance, в марте 2025 года потребительская активность в стране снова увеличилась.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Как сообщили в Postfinance, частные потребительские расходы в марте 2025 года увеличились по сравнению с тем же месяцем прошлого 2024 года на 1,5%. Март стал уже третьим месяцем подряд с положительной динамикой: в январе увеличение составило 1,2%, в феврале — 1,1%.

На фоне новый таможенно-торговых пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, общие экономические ожидания в Швейцарии стали менее оптимистичными. Уровень тревожности среди потребителей возрос. Однако, как подчёркивается в отчёте Postfinance, реальное поведение покупателей пока не изменилось — их расходы продолжают расти.

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«Индикатор потребления» формируется этим банком на основе анализа анонимных транзакций 2,4 миллиона клиентов Postfinance, с учётом сезонных и календарных факторов. Согласно отчёту банка, чаще всего люди тратят деньги на досуг, а особенно — на рестораны и путешествия. Напротив, спрос на товары и услуги в категории «красота и велнес» в марте по сравнению с предыдущими месяцами немного снизился.

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