Корь возвращается: угрожает ли Швейцарии новая вспышка этого недуга?

Корь, инфекционное заболевание, ещё недавно считавшееся почти полностью искоренённым, снова вызывает тревогу во всём мире. Какова ситуация в Швейцарии? Dr P. Marazzi / Science Photo Library

В последние месяцы крупные вспышки кори зафиксированы в Соединённых Штатах, а также во многих странах Европы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает: число случаев кори продолжает увеличиваться, а ухудшение эпидемиологической ситуации требует безотлагательных мер.

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В Швейцарии, по данным Федерального ведомства здравоохранения (BAG), на данный момент ситуация остаётся стабильной. Однако эксперты подчёркивают, что риск сохраняется, особенно если уровень вакцинации начнёт снижаться. Для эффективной защиты населения необходим показатель охвата вакцинацией на уровне не менее 95%, но ни одна европейская страна, включая Швейцарию, пока этой цели не достигла.

Предполагается, что санитарные меры, введённые в период пандемии COVID-19, временно сократили масштабы заболеваемости корью. Однако с возвращением к обычной социальной активности угроза вспышек кори вновь начала возрастать. Ведомство BAG настоятельно рекомендует родителям проверять статус вакцинации своих детей и при необходимости восполнять пропущенные прививки.

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Особое внимание должно уделяться уязвимым группам населения — в частности, младенцам, непривитым взрослым и людям с ослабленным иммунитетом. Пока в Швейцарии сохраняется низкий уровень заболеваемости, но, как отмечают эпидемиологи, именно в такие периоды важно не терять бдительности. Поддержание высокого уровня вакцинации — ключевой элемент профилактики, который поможет избежать повторения опасных эпидемий.

Корь должна была остаться в прошлом

Корь — одна из самых заразных вирусных инфекций, известных человечеству. Её легко предотвратить с помощью безопасной и высокоэффективной вакцины. Ещё недавно глобальные усилия по вакцинации позволяли говорить о близости полной ликвидации кори. В период с 2000 по 2022 год благодаря этим усилиям удалось предотвратить около 57 миллионов смертей, а к 2023 году 82 страны сообщили об успешном искоренении вируса. Сегодня эта положительная динамика прервалась. В Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), охватывающем страны ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн и Норвегию, в 2024 году число зарегистрированных случаев кори увеличилось почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом.

В более широком европейском регионе, по данным ВОЗ, уровень заболеваемости достиг самого высокого показателя за последние 25 лет. В мировом масштабе в 2023 году от кори умерло более 107 000 человек, преимущественно маленькие дети. В феврале 2025 года болезнь вновь попала в заголовки мировых СМИ: вспышка в американском штате Техас привела к первым за десятилетие смертельным случаям. Причин этой тревожной тенденции несколько. Одна из ключевых — увеличение числа родителей, отказывающихся прививать детей, а также снижение охвата вакцинацией среди детей в период пандемии COVID-19.

«Корь вернулась, и это тревожный сигнал. Без высокого уровня вакцинации не может быть и речи о защите здоровья», — подчеркнул в марте Ханс П. Клюге, региональный директор ВОЗ по Европе. Корь опасна не только как острое инфекционное заболевание. Вирус способен надолго ослаблять иммунную систему, вызывая так называемую «иммунную амнезию»: организм как бы «забывает» ранее приобретённый иммунитет — как от перенесённых заболеваний, так и от прививок. Это делает переболевших более уязвимыми к другим инфекциям, от которых они ранее были защищены.

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Корь сейчас вновь распространяется по Европе, но ситуация в разных странах существенно различается. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в 2024 году в странах ЕЭП было зарегистрировано 32 212 случаев этого заболевания — резкий скачок по сравнению с 3 973 случаями, зарегистрированными годом ранее. Основной «вклад» в такую ситуацию внесла вспышка в Румынии, где был зафиксирован 27 321 случай. Существенный рост числа заболевших наблюдался также в Австрии, Бельгии, Ирландии и Италии.

В то же время в большинстве скандинавских стран были зарегистрированы лишь незначительные изменения и в целом там сохраняется относительно низкий уровень заболеваемости. В Швейцарии ситуация остаётся также в целом стабильной. Зафиксированы лишь отдельные локальные вспышки, но признаков устойчивого возрождения заболевания, под которым понимается длительное увеличение числа случаев по сравнению с предыдущими годами или одновременное появление нескольких очагов заражения, пока в стране нет.

Локальные вспышки в Швейцарии и международный контекст

Число случаев кори в Швейцарии в 2024 году и в начале 2025 года остаётся в пределах диапазона, наблюдавшегося в течение последнего десятилетия, — значительно ниже всплеска 2019 года и особенно пиковых значений 2009 года (1112 случаев) и 2011 года (678 случаев). Однако органы здравоохранения и эксперты подчёркивают: для сохранения этой стабильности необходимо поддерживать высокий уровень вакцинации и сохранять бдительность. «Население Швейцарии в настоящее время хорошо защищено от кори», — сообщил представитель Федерального Ведомства здравоохранения (BAG, подразделение МВД) в электронном письме на адрес редакции SWI.

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«Тем не менее могут возникать единичные случаи и ограниченные вспышки. Часто это спорадические заражения, завезённые из-за границы, или локальные вспышки, вызванные одним завезённым случаем». Именно это произошло в начале 2024 года, когда невакцинированный человек, вернувшийся из-за рубежа, вызвал вспышку кори в кантоне Во. Вирус распространился преимущественно по университетскому кампусу, где было подтверждено 51 заболевание. Госпитализаций и осложнений зарегистрировано не было, но кампус все-таки временно закрыли — вспышка показала, насколько быстро может распространяться инфекция. В начале 2025 года ещё одна локальная вспышка была зафиксирована в средних школах Цюриха. В течение первых четырёх месяцев 2025 года в этом кантоне было зарегистрировано десять подтверждённых и четыре вероятных случая кори — по сравнению с четырьмя случаями за тот же период 2024 года.

Местные органы здравоохранения объяснили эту вспышку недостаточно тщательно работой в области иммунизации населения. Больницам и врачам общей практики было поручено проверить данные о вакцинации и сохранять повышенное внимание к этому вопросу. «Медицинский персонал у нас хорошо подготовлен, он знает, как распознать корь на ранней стадии и какие меры следует принять в случае возникновения подозрений», — отметил представитель Департамента / Министерства здравоохранения кантона Цюрих в письме на адрес редакции SWI. Уровень заболеваемости корью в Швейцарии остаётся низким, особенно по сравнению с серьёзной вспышкой, разразившейся в США, где с января 2025 года зарегистрировано более 900 случаев, а также с Россией, где, по данным издания «Вёрстка»Внешняя ссылка, в 2024 году было зафиксировано более 22 000 случаев кори — наивысший показатель за последние 30 лет.

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Напомним: ВОЗ признала Швейцарию страной, свободной от кори, ещё в 2019 году. А вот в Мексике только в 2025 году было подтверждено более 500 случаев кори и один летальный исход — это заметное ухудшение по сравнению с 2024 годом, когда там было зарегистрировано всего семь случаев. Общественные группы, выступающие по религиозным или идеологическим причинам против вакцинации, составляют лишь небольшую часть населения и сами по себе этот феномен ещё не объясняет, почему многим странам трудно достичь порога охвата в 95%, необходимого для коллективного иммунитета от кори.

В большинстве случаев речь идёт ведь не об окончательном и принципиальном отказе, а о сомнениях: родители выражают обеспокоенность последствиями прививок и поэтому откладывают визит к врачу с детьми. Как отмечает Хайди Ларсон (Heidi Larson), основательница и директор проекта Vaccine Confidence Project, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene and Tropical Medicine), сегодня матери и отцы завалены информацией из самых разных источников — в ней действительно трудно разобраться. С 2020 по 2023 год 16 из 30 стран Европейского экономического пространства сообщили о снижении охвата вакцинацией по крайней мере одной дозой, при этом особенно заметным оказалось снижение по второй дозе.

В Швейцарии охват остаётся высоким на уровне 95% для первой дозы, рекомендуемой в возрасте девяти месяцев, и 91% для второй, вводимой детям в двенадцать месяцев. При этом сохраняются региональные различия. «Франкоязычные и италоязычные кантоны, как правило, демонстрируют более высокий уровень охвата по всем видам вакцинации, а не только от кори», — говорит Михаэль Демль (Michael Deml), эксперт отделения инфекционных заболеваний Кантональной клиники кантона Базель-сельский (Kantonsspital Baselland). Одной из причин снижения охвата в ряде стран стала перегрузка медицинских служб во время пандемии COVID-19.

Вирус никогда не спит

«Кроме того, некоторые родители отложили или вовсе пропустили вакцинацию своих детей либо потому, что визит в клинику казался им слишком рискованным, либо потому, что такие услуги вообще временно не оказывались», — поясняет Хайди Ларсон. В редких случаях причиной становится дефицит вакцин. С 2024 года в Японии, в частности, наблюдается нехватка комбинированной вакцины против кори и краснухи (MR) из-за серьёзных проблем с производством, в результате чего некоторые люди — особенно дети — не могут пройти вакцинацию. Однако в большинстве стран с высоким уровнем дохода доступ к вакцинам не является главным препятствием. Основная проблема в таких странах — не доступ к вакцинам, а снижение доверия.

Причины отказа от вакцинации, как правило, индивидуальны и зависят от множества факторов. Однако, по словам Михаэля Демля, их можно сгруппировать в несколько кластеров вопросов и опасений. Безопасна ли вакцина? Насколько она эффективна? Действительно ли она необходима? Некоторые родители также выражают обеспокоенность тем, что маленьким детям вводится слишком много вакцин за короткий период времени. В отдельных случаях достаточно даже одной публикации в СМИ, чтобы нанести долгосрочный вред.

Хрестоматийным примером стала печально известная статья, опубликованная в 1998 году в журнале The Lancet, где ошибочно утверждалась связь между вакциной MMR (корь, паротит, краснуха) и аутизмом. Несмотря на то, что статья впоследствии была полностью опровергнута, отозвана редакцией, а её главный автор лишён права практиковать как медик, последствия себя ждать не заставили. «Эта публикация оказала настолько сильное влияние на общественное мнение, что на восстановление уровня вакцинации в Великобритании ушло почти 20 лет», — говорит Михаэль Демль.

И хотя сегодня наука однозначно отвергает связь между вакцинацией и аутизмом, подобные слухи продолжают циркулировать. Но, как подчёркивает Хайди Ларсон, «несправедливо обвинять людей в том, что они не хотят вредить своим детям. Родители просто хотят поступать так, как они считают правильным — но иногда понять, что именно правильно, бывает очень непросто». «Вирус кори никогда не спит — и мы тоже не можем», — резюмирует Ханс П. Клюге.

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Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.