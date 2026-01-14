Число экстренных госпитализаций зимой резко возрастает

С травмами, полученными в результате падений и несчастных случаев, зимой связаны в среднем до 22 000 экстренных госпитализаций.

Зимой риск падений и травм особенно высок. С травмами, полученными в результате падений и несчастных случаев, в этот период связаны в среднем до 22 000 экстренных госпитализаций. Это на 9% больше, чем в остальное время года. Об этом сообщили в понедельник 22 декабря 2025 года в Федеральном статистическом ведомстве страны.

Начиная с декабря количество госпитализаций, связанных с травмами, резко увеличивается, достигая пика в феврале прежде всего в туристических регионах кантонов Граубюнден и Вале. В этих двух кантонах число таких случаев вдвое выше, чем в остальное время года. Так, в кантоне Граубюнден в феврале в 2022–2024 годах регистрировалось в среднем 35 случаев травматизма в день, тогда как в Вале только 18.

В сентябре показатели травтматизма составляли в этих регионах соответственно 11 и 9 случаев получения травм в день. По данным Федерального статистического ведомства (BfS), большинство пациентов — туристы, которые приезжают на горные курорты из других кантонов или из-за рубежа. Травмы головы, на которые приходится около четверти всех случаев, встречаются чаще всего. Однако наибольший рост в зимние месяцы демонстрируют травмы колен и плечевых суставов.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

