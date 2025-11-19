Откуда берётся золото для швейцарских часов?

Откуда часовая индустрия Швейцарии получает своё сырье — и особенно золото? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Keystone / Gaetan Bally

Швейцарская индустрия люксовых часов считается во всём мире эталоном мастерства, точности, качества и престижа. Но откуда на самом деле она получает своё сырье — и особенно золото? Однозначного и простого ответа на этот вопрос нет.

В начале 2025 года коалиция из 72 ювелирных и часовых брендов Watch & Jewellery Initiative 2030 представила свой ежегодный отчёт для партнёров и участников инициативы. В нём был предложен новый подход, который, по замыслу авторов, должен помочь компаниям «укреплять устойчивость к климатическим рискам, беречь природные ресурсы и обеспечивать прозрачность цепочек поставок». Этот шаг показывает: часовая отрасль всё яснее понимает необходимость навести порядок в области устойчивого развития, включая вопрос происхождения золота.

Многие швейцарские часовые компании до сих пор толком не знают, откуда берутся драгоценные металлы, на которых держится их производство. Как показал отчёт WWF за 2023 год, даже бренды с безупречной репутацией не дают ясного ответа на вопрос о происхождении золота в их часах. «Представьте, что вы приходите в супермаркет, а вам говорят: извините, но мы не знаем, откуда у нас берутся наши продукты питания. Именно в таком положении сегодня находится часовая и ювелирная отрасли Швейцарии», — говорит эксперт WWF Швейцарии по устойчивому развитию Оливия Липски (Olivia Lipsky).

Корень проблем следует искать в самой золотодобыче: проследить путь золота крайне сложно и дорого. Большинство производителей часов не спешат вкладываться в решение этой задачи. Да, правила и нормы стали строже, а клиенты всё чаще задают неудобные вопросы, но этого по-прежнему недостаточно, чтобы заставить компании открыто указывать происхождение используемого ими золота. «Поэтому я советую покупателям перед сделкой настойчиво спрашивать у брендов, откуда в их часах золото, — говорит Оливия Липски. — Но, скорее всего, большинство компаний так и не смогут дать вразумительный ответ».

Отследить происхождение сложно

Швейцария перерабатывает около трети всего объема мирового золота, её часовая и ювелирная отрасль потребляет почти половину всего спроса на этот металл. Но отследить его происхождение по-прежнему крайне сложно — большинство брендов оказываются не готовыми решать эту задачу. «Происхождение золота проследить особенно трудно, потому что его можно переплавлять снова и снова. Это позволяет поставщикам металла из нелегальных шахт заметать следы и внедрять такое золото в легальные цепочки поставок», — объясняет эксперт WWF Швейцарии Оливия Липски.

Откуда часовая индустрия Швейцарии получает своё сырье — и особенно золото? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

В 2023 году WWF оценила 21 крупный швейцарский и международный бренд. В итоге ни одна компания не получила наивысшей оценки («визионер»), и лишь немногие удостоились статуса «амбициозных» брендов. Список критериев оценки включал такие параметры, как «стратегия в области устойчивого развития», «климатическая политика», «защита биоразнообразия и водных ресурсов», «соблюдение прав человека», «использование элементов экономики замкнутого цикла», «прозрачность цепочек поставок» и «качество отчётности». Большинство компаний по-прежнему не имеют полной информации об источниках своих ключевых сырьевых материалов — в том числе золота, алмазов и платины.

Всё это чревато серьёзными рисками. Значительная часть золота для часов добывается, как считает WWF, в странах, где продолжается вырубка лесов и применяется детский труд. Как подсчитал WWF, для получения одного 10-граммового золотого кольца требуется переработать около тонны грунта, а добыча тонны золота связана с образованием примерно 100 000 тонн пустой породы. Независимо от того, идёт ли речь о крупных промышленных шахтах (где добывается 80% золота в мире) или о мелких кустарных рудниках, этот процесс требует огромного количества воды и использования ртути — вещества, опасного как для здоровья, так и для природных экосистем.

Договориться о терминах

Как уже говорилось, благодаря тому что золото можно многократно переплавлять без утраты его базовых свойств, происхождение этого металла крайне трудно отследить. «Если посмотреть на экспортные показатели стран Южной Америки, например Колумбии, то становится очевидно: объёмы легальной добычи не совпадают с объёмами экспорта. Экспортные цифры намного выше», — отмечает Оливия Липски. Под давлением общественности и в ответ на растущий запрос покупателей на «экологическую устойчивость» многие бренды стали заявлять об использовании «утилизированного золота» (recycled gold). Однако единого стандарта до сих пор нет — и неясно, что именно считать переработанным золотом.

Как указывает доклад Watch and Jewellery Report, это напрямую ведёт к «гринвошингу», то есть экологически окрашенному пиару без реального содержания. Всё это сбивает потребителей с толку. По словам Сабрины Кариб (Sabrina Karib), основательницы платформы Precious Metals Impact Forum, многие компании маркируют золото как recycled, даже если оно никогда не покидало производственную цепочку и не доходило до конечного потребителя. На деле оно было лишь повторно переплавлено. Чтобы закрыть эту «серую зону» и не вводить покупателей в заблуждение, Сабрина Кариб и её коллеги предложили использовать термин recycled только для сырья, которое действительно вышло из употребления и подлежало бы утилизации (например, золото из списанной электроники). Для внутреннего же оборота в рамках индустрии они рекомендуют применять термин reprocessed («вторично переработанное»).

Эта концепция натолкнулась, однако, на жёсткое сопротивление часовых брендов. «Они хотят показать своим клиентам, что покупка изделий из recycled gold помогает делу охраны природы. Введение же более точных терминов не в их интересах», — поясняет Сабрина Кариб. До сегодняшнего дня её предложение так и не было признано часовой отраслью. На этом фоне некоторые молодые компании идут принципиально иным путём. «Мы приняли радикальное решение полностью отказаться от использования добытого золота и алмазов, — говорит основатель женевского бренда ID Genève Николя Фройдигер (Nicolas Freudiger). — Мы убеждены: раз уж мы не можем устранить все негативные последствия добычи, то самый ответственный шаг на данный момент — это полностью выйти за пределы этой цепочки».

Экономика замкнутого цикла вместо добычи сырья

Вместо добычи сырья ID Genève использует переработанную сталь и углеродные материалы, созданные совместно с ведущими швейцарскими биотехнологическими стартапами. Часы бренда изготовлены на основе самовосстанавливающейся углеродной смолы и рекламируются под лозунгом «Истинные ценности на вашем запястье». «Наша цель — изменить само понимание роскоши. Мы уверены: её будущее связано не с добычей ресурсов, а с экономикой замкнутого цикла», — объясняет Николя Фройдигер. Среди крупных игроков эксперты часто приводят в пример Breitling.

Компания закупает золото у малых артельных шахт в Латинской Америке и открыто информирует покупателей о его происхождении. «Каждый год мы совершаем исследовательские поездки, чтобы вместе с местными сообществами и партнёрами по цепочке поставок продвигать общие цели устойчивого развития», — отмечает руководитель отдела устойчивого развития бренда Breitling Аурелия Фигероа (Aurelia Figueroa). Однако такие примеры редки. По данным WWF, часовая индустрия Швейцарии в целом всё ещё не внедрила системный мониторинг экологических последствий своей деятельности. Производственные модели, основанные на принципах замкнутого цикла, остаются на ранней стадии развития.

В Швейцарии в 2020 году граждане на референдуме отвергли «Инициативу о социальной ответственности бизнеса». Вслед за этим парламент принял более мягкий контрпроект: компании обязаны отчитываться о случаях детского труда и об использовании так называемых «конфликтных минералов» (conflict minerals — золото, олово, тантал и вольфрам, добыча которых часто финансирует вооружённые конфликты и сопровождается нарушениями прав человека). Однако закон не требует от фирм полноценной due diligence (проверки чистоты цепочек поставок) и не предусматривает юридической ответственности компаний за нарушения их поставщиками за рубежом норм, действующих в Швейцарии.

А что думают потребители?

«Теперь, импортируя золото в Швейцарию, нужно указать лишь, у кого оно куплено, но не то, где и как именно оно добыто», — поясняет Оливия Липски. В ЕС ситуация иная: с 2021 года там действует «Регламент о конфликтных минералах», вводящий для импортёров золота и других ресурсов обязательные процедуры due diligence. А в 2022 году была принята «Директива о корпоративной устойчивости и должной осмотрительности» (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), обязывающая крупные компании «предотвращать экологические и правозащитные нарушения по всей цепочке поставок сырья». «Для Швейцарии часовая отрасль имеет стратегическое значение. Поэтому мы должны быть вне подозрений», — подчёркивает глава Федерации предприятий швейцарской часовой промышленности (FHS) Ив Бугманн (Yves Bugmann).

Часовая отрасль всё яснее понимает необходимость навести порядок в области устойчивого развития, включая вопрос происхождения золота. SWI swissinfo.ch

Как показывают последние исследования компании Deloitte, 34% покупателей в Швейцарии выбирают себе марку часов с учётом экологической политики бренда, тогда как для 25% важнее его имидж. Среди молодых поколений всё большее значение приобретают этические ценности, а не бренд-статус. Однако конкретные вопросы — например, источник происхождения золотого сырья — остаются вне поля зрения широкой публики. Как отмечает WWF, многие компании по-прежнему не раскрывают информацию о своих цепочках поставок, а такое отсутствие прозрачности, по мнению этой НКО, вводит клиентов в заблуждение и «может подорвать их доверие к бренду». «Вы платите за часы большие деньги и имеете право ожидать, что выбранная вами марка соблюдает высочайшие стандарты качества», — напоминает Оливия Липски. Но пока доверие потребителей строится скорее на предположениях, чем на фактах. В долгосрочной же перспективе это грозит ударом по репутации швейцарских часов в качестве символа настоящего высокого качества.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

