The Swiss voice in the world since 1935
Важная информация о нас

Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Люди присутствуют на мероприятии, посвященном запуску первого коммерческого приложения искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности в Китае.
Редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно? Keystone-SDA

Наша редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации своих материалов использует в том числе инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно?

3 минут
Портал Swissinfo

Миссия портала Swissinfo — предоставлять аудитории качественный многоязычный контент. Мы стремимся обеспечивать его фактическую точность, ясность и удобочитаемость. Чтобы поддерживать этот стандарт, редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта.

Например, автоматический перевод позволяет быстрее выпускать новости и работать с более объёмными аналитическими статьями. Тем не менее, каждый материал перед публикацией проходит тщательную вычитку редакторами. После публикации тексты проверяет корректор. В тех случаях, когда мы используем ИИ, мы всегда открыто сообщаем об этом читателям. Как именно это происходит?

Переводы

Инструменты машинного перевода помогают нам быстрее готовить тексты и делать их доступными для более широкой аудитории. Мы полностью в этом смысле прозрачны, и мы всегда информируем аудиторию о том, когда и каким образом мы используем ИИ при переводе / адаптации текстов. Материалы, созданные в том числе с помощью автоматического перевода, обязательно снабжаются соответствующей пометкой, например, такой:

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch

Каждый такой, и не только такой, любой, текст затем внимательно проверяется редакцией: мы исправляем возможные неточности, уточняем формулировки и следим за тем, чтобы смысл оригинала сохранялся полностью, но при этом чтобы текст выглядел не переводом, а оригинальным текстом, выполненном на современном, хорошем, грамотном русском языке без калькированных с иностранных языков оборотов и выражений.

Фактчекинг

Инструменты ИИ помогают редакции выявлять дезинформацию и возможные ошибки, а также сопоставлять данные из разных источников.

ИИ может использоваться как вспомогательный инструмент проверки фактов, однако окончательное решение всегда остаётся за выпускающим редактором, главой языковой редакции. Он же несет и всю полноту ответственности.

Краткие выжимки (summaries)

ИИ может использоваться для создания кратких тезисов к той или иной статье, с тем чтобы дать читателю быстрое представление о ключевых фактах.

Каждая такая выжимка проходит обязательную проверку редактором, который оценивает её точность, полноту и смысловую релевантность.

Работа с фото, аудио и видео

ИИ-инструменты могут применяться при технической обработке мультимедийного контента: при озвучке, создании субтитров и при выполнении иных вспомогательных задач.

Всё мультимедийное содержимое должно соответствовать редакционным стандартам Swissinfo — включая этические нормы и правила соблюдения авторских прав.

Использование ИИ регулируется внутренними директивамиВнешняя ссылка, которые обновляются дважды в год и основаны на этических принципах SRG SSRВнешняя ссылка.

Обратная связь

Нам важно знать ваше мнение.

Если у вас есть вопросы или замечания относительно использования ИИ в наших материалах, пожалуйста, напишите нам по адресу: russian@swissinfo.ch

Авторское право сталкивается сегодня с проблемами, которые ранее никогда еще не возникали, и причиной тому — стремительное развитие искусственного интеллекта.

