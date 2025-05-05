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Внешняя политика

Армия Швейцарии будет сотрудничать с соседями

Во время своего первого зарубежного визита в должности министра Федерального совета и министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister) посетил швейцарские подразделения, участвующие в международных учениях в Австрии TRIAS 25.
Во время своего первого зарубежного визита в должности министра Федерального совета и министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister) посетил швейцарские подразделения, участвующие в международных учениях в Австрии TRIAS 25. Keystone-SDA

Во время своего первого зарубежного визита в должности министра обороны Мартин Пфистер посетил швейцарские подразделения, участвующие в манёврах TRIAS 25. Он подчеркнул при этом важность сотрудничества с соседними государствами в оборонной сфере.

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Швейцарские подразделения участвуют в учениях TRIAS 25, которые с 14 апреля по 9 мая 2025 года проводятся на полигоне Аленштайг (Allentsteig), примерно в 100 километрах северо-западнее Вены. В манёврах участвуют около 1 000 солдат швейцарской армии, а также подразделения вооружённых сил Австрии и Германии.

По словам Мартина Пфистера, учения такого масштаба необходимы для повышения уровня боевой готовности армий всех задействованных стран. В интервью агентству Keystone-SDA он заявил: «Сотрудничество швейцарской армии с соседними странами имеет центральное значение. Мы все выигрываем от обмена знаниями и опытом. В случае конфликта мы должны быть способны действовать сообща».

Он отметил, что многие задачи швейцарская армия не может решать самостоятельно, и именно поэтому важно заранее отрабатывать совместные действия. Первый зарубежный визит нового министра Федерального совета в Австрию, по его словам, соответствует давней традиции. Помимо символического значения, обмен с нейтральным соседом важен и содержательно, поскольку обе страны разрабатывают новые стратегии в области безопасности.

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Министр обороны Австрии Клаудия Таннер (Klaudia Tanner) в свою очередь подтвердила, что Австрия утвердила недавно крупнейший оборонный бюджет в своей истории. «В армию необходимо инвестировать», — подчеркнула она. По её словам, как для Австрии, так и для Швейцарии важно всё больше ориентировать свои армии на оборону. «Чтобы уметь отстаивать наш общий нейтралитет, нам необходимо также проводить совместные учения».

Несколько инцидентов

Учения TRIAS 25 были омрачены несколькими инцидентами. Двое швейцарских военнослужащих получили легкие травмы во время тушения лесного пожара, вспыхнувшего в среду 30 апреля 2025 года на военном полигоне, на котором проходят учения. Об этом агентству Keystone-SDA сообщил официальный представитель швейцарской армии Матиас Волкен (Mathias Volken), подтвердив информацию, ранее опубликованную на порталах Blick.ch и 20minuten.ch.

По его словам, солдаты по собственной инициативе оказали помощь пожарным из учебного центра, расположенного на территории полигона. Вскоре после этого у них начались сильные головные боли. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу для обследования. Позднее оба были выписаны.

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Погрузка танка Leopard 2 на железнодорожную платформу на полигоне около города Тун. 2025 год. Keystone / Peter Klaunzer

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Кроме того, австрийское информационное агентство APA, ссылаясь на данные местной полиции, сообщило о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в пятницу утром 2 мая. Военный автомобиль, за рулем которого находился 22-летний швейцарский солдат, столкнулся на перекрёстке с частным легковым автомобилем, которым управляла 19-летняя местная жительница.

В результате столкновения оба автомобиля съехали с дороги и опрокинулись на бок. Оба водителя получили травмы: 19-летнюю девушку пришлось извлекать из автомобиля с помощью пожарных, она была доставлена в университетскую клинику города Кремс. Но самый серьёзный инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 апреля 2025 года.

Во время учений один из бронетранспортёров наехал на 19-летнего солдата, лежавшего в спальном мешке у него на пути. У пострадавшего диагностирована тяжёлая травма — была раздроблена правая нога. Он был немедленно госпитализирован и будет перевезён в Швейцарию, как только его состояние позволит транспортировку. Военная прокуратура начала официальное расследование обстоятельств этого происшествия.

Министр обороны Швейцарии пожелал 19-летнему военнослужащему скорейшего выздоровления и добавил, что такие инциденты должны по возможности исключаться: «Но при столь интенсивных маневрах с участием большого количества личного состава полностью исключить риски невозможно».

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